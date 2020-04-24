Huawei P40 Lite – жизнь без сервисов Google возможна

Уже доброй традицией в Huawei стало выпускать наравне с флагманами Lite версии смартфона. Эти гаджеты существенно отличаются от своих старших братьев и относятся к среднему ценовому сегменту. Так произошло и на этот раз, компания выпустила Huawei P40 Lite, который стал первым смартфоном Huawei без сервисов Google на украинском рынке.

24 канал подробно рассмотрел и протестировал Huawei P40 Lite. Обо всех его преимуществах, недостатках и особенностях пользования смартфоном без сервисов Google рассказываем далее.

Не пропустите Huawei P40: чем интересен один из лучших камерофонов на рынке

Дизайн и эргономика

Смертфон доступен на рынке в трех цветах: Midnight Black (черный), Sakura Pink (розовый) и Crush Green (зеленый). Именно последний вариант попал к нам на тест. На мой субъективный взгляд этот цвет самый лучший. На рынке смартфонов почти ни у кого нет такого решения, впрочем, если вы привыкли носить телефон в чехле, то большой разницы нет.

В общем P40 Lite напоминает предыдущие устройства Huawei и Honor: округлые формы, камера на экране, датчик отпечатка пальцев в кнопке питания. Единственным отличием стал модуль камеры, который напоминает решение от Apple в iPhone 11 Pro или Huawei Mate 20 Pro.



Huawei P40 Lite / 24 канал

Покрыт аппарат прочным пластиком, устойчивым к царапинам и потертостям. Я активно пользовался гаджетов почти месяц и за это время на поверхности не осталось почти никаких следов. Однако тут же проявляется интересная особенность, которую я не относил бы к минусам девайса, но стоит учесть. Смартфон собирает пыль как магнит. После тщательной очистки достаточно лишь положить его в карман и он снова притянет к себе пыль.



Материал смартфона – качественный пластик, устойчивый к царапинам / 24 канал

Окантовка аппарата выполнена из того же материала. К качеству сборки и материалам нет никаких претензий – все собрано очень качественно.



Цвет именно этой модели очень порадовал / 24 канал

Смартфон очень удобно лежит в руке, все кнопки управления можно легко найти без лишних блужданий ладонью на гранях гаджета. Габариты Huawei P40 Lite следующие: 159x76x8,7 мм.



Телефоном очень удобно пользоваться одной рукой / 24 канал

Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани и по совместимости является кнопкой питания. Стоит отметить, что скорость его работы очень высокая – смартфон разблокируется практически мгновенно, как только вы коснетесь сенсора. За все время пользования ложных срабатываний у меня практически не было. Отмечу, что пока это точно лучшее решение, чем подэкранный сканер.



Такое расположение сканера очень удобное и практичное / 24 канал

Экран

Экран имеет размер 6.2 дюйма с разрешением 1080х2310. Тит матрицы – IPS с соотношением 20: 9 и 398 ppi. Из программных решений все стандартно: автоматическая регулировка яркости, режим чтения в различных приложениях, фильтр синего цвета и возможность настройки цветового профиля.



Никаких претензий к экрану Huawei P40 Lite нет / 24 канал

По яркости, то в P40 Lite она составляет примерно 450 кд/м2, чего вполне достаточно для отображения информации в солнечную погоду.

Автономность

Емкость аккумулятора Huawei P40 Lite составляет 4100 мАч, что является довольно типичным показателем для большинства современных смартфонов. Это же касается и работы аппарата. Автономность можно оценить, как стандартную для такого гаджета.

Опыт пользования показывает, что в начале пользования устройствами Huawei они демонстрируют несколько большее время работы от батареи, который достигает 7-8 часов. Позже автономность снижается до 5-6 часов. Это вызвано тем, что в начале пользования система не знает, какие именно программы оставлять работать в фоновом режиме, а какие блокировать.

По умолчанию, сначала почти все программы отключаются в фоновом режиме. К слову, именно поэтому вы можете пропускать письма и сообщения из социальных сетей. Однако где-то через неделю телефон уже знает, какие приложения вы используете чаще всего и оставляет их в фоне. Следовательно, время работы несколько сокращается.



Разъем для симкарт расположен без сюрпризов на правой грани смартфона / 24 канал

Среднее время работы смартфона при активном использовании достигает 5,5 часов. Это включенный Wi-Fi, мобильные данные NFC, подключенные через Bluetooth наушники, активное пользование интернетом, звонки и просмотр видео.

Что касается проигрывания видео, то в этом режиме смартфон держится почти 14 часов, игрушки сажают батарею примерно за 7 часов. Стоит подчеркнуть, что это довольно хорошие показатели.

Кстати, в комплекте со смартфоном производитель предоставляет быструю зарядку на 40 Вт. Она способна примерно за полчаса зарядить аккумулятор на 70%. До 100% телефон заряжается чуть меньше чем за час.

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Камера

На обратной стороне смартфона расположен небольшой квадратный модуль с камерами. Он выпирает из корпуса примерно на 2 мм. Прямо под ним расположена вспышка.



Расположение камеры уже можно назвать стандартным / 24 канал

Без лишних комментариев я просто покажу сухие технические характеристики камер, которые говорят сами за себя.

Тройная основная камера 48 мп, f/1.8, PDAF, широкоугольный, 26 мм;

8 мп, f/2.4, PDAF, сверхширокоугольный, 17 мм

2 мп, f/2.4, без автофокуса, 27 мм, макро

Дополнительно: камера для создания боке (2 МП, f/2.4)



Фронтальная камера16 МП (f/2.0), 26 мм, эффект боке, различные дополнительные эффекты, автофокус отсутствует

Что касается камер, то дело в том, что сейчас рынок смартфонов вырос до такого уровня, что качество фото сделанного на смартфон стала настолько высокой, что потребность в большом зеркалке почти отпала.

Разница в фотографиях на флагманы и недорогие смартфоны конечно присутствует, но она сводится к мелким деталям, соревнования зумов и качества съемки видео. Для рядового пользователя возможностей современного смартфона более чем достаточно.



Фронтальная камера Huawei P40 Lite / 24 канал

Что касается возможностей смартфона Huawei P40 Lite, то в солнечную или пасмурно погоду он снимает отлично. Стоит обратить внимание на широкий динамический диапазон и точную передачу цвета, тона и контрастности даже во время фотографирования ночью.

Фото на основную камеру при различных условиях освещения / 24 канал

Если подробнее о фото ночью, то основной модуль снимает больше чем хорошо. Он, конечно, не дотягивает до дорогих флагманов, но качество фотографий действительно замечательное, особенно при использовании функции ночного режима.

Фото в обычном режиме и в ночном / 24 канал

Отдельно стоит упомянуть о широкоугольном объективе. Фото получаются хорошие, единственная претензия касается резкости, особенно по углам.

Фото в обычном режиме, широкоугольный объектив и максимальный зум / 24 канал

Макрокамера работает также очень хорошо. Она по-прежнему не имеет автофокуса, но качество снимков действительно радует.



Фото в режиме макросъемки / 24 канал

Фронтальная камера простая, однако отлично справляется со светом. В любых условиях вы получите хороший снимок.

Фото в портретном режиме и на фронтальную камеру / 24 канал

Что касается видео, то качество хорошее, но съемки в 4K здесь нет. Микрофон чувствительный, звук чистый. Минус только один: у камер нет оптической стабилизации, поэтому наблюдается дрожание картинки.

Производительность

Модель Huawei P40 Lite обладает 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, что довольно стандартно для такого сегмента.

Подробно расписывать цифры скоростей не буду, скажу только, что они характерны для флагманов прошлого года, что впечатляет. Для такого аппарата это не характерно и это замечательно.

Новинка работает на процессоре собственного производства – HiSilicon Kirin 810. Его характеристики следующие: 8-ядерный процессор (2 ядра Сortex-A55 с частотой до 1.88 ГГц, шесть ядер Сortex-A55 с частотой до 2.28 ГГц), графический ускоритель Mali-G52.

Kirin 810 – новый процессор для моделей среднего ценового диапазона, выполненный по 7 нм техпроцесса, и он является значительным шагом вперед по сравнению с Kirin 710, на котором работает прошлогодний P30 Lite.

В тесте производительности Antutu чип набирает больше чем 300 000 баллов. Примерно уровень флагманских устройств 2018 года и начала 2019 года.

Относительно троттлинга, то через 12-13 минут нагрузки в 20 производительность снижается и дальше восстанавливается только в момент отключения нагрузки. В режиме "Производительность" процессор показывает отличные результаты в троттлинг-тесте. На практике же проблем вообще нет. К примеру в игре Call of Duty все работает на максимальных параметрах без перебоев.

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Программное обеспечение

Устройство работает на операционной системе Google Android версии 10 и фирменной оболочке EMUI 10, но без сервисов Google. В рамках санкций правительство США запретило Google сотрудничать с Huawei. Как результат – Google официально не может лицензировать смартфоны Huawei с "железом" выпущенным после мая 2019 года.

Поэтому Huawei не может использовать Google Mobile Services в своих новых смартфонах. Отсутствие GMS – это неудобно, но жить без них вполне возможно. Зато в P40 Lite присутствуют Huawei Mobile Services (HMS Core).

Для установки дополнения теперь используется фирменный маркет AppGallery, в котором нужно создать учетную запись Huawei ID. Впрочем, это не такая уж и новинка, поскольку Huawei ID присутствует и на более ранних моделях Huawei и Honor. Сейчас компания активно развивает как свой магазин, так Huawei ID и HMS. Обновление "прилетают" регулярно и отчасти они очень заметны.

Магазин приложений App Gallery / Фото

Понятно, что сейчас выбор в магазине AppGallery не так широк, как в Google Play, но новые приложения появляются довольно быстро, хотя пока вы не найдете там таких популярных программ, как Facebook, Twitter, Instagram и многих других, к которым вы привыкли .

Их конечно можно установить вручную с apk-файлов популярных ресурсов, как от APKMirror или APKPure, однако приложения Google работать на Huawei P40 Lite не будут даже после ручной установки. Впрочем, никто вам не помешает использовать сервисы Google в браузере. Это, конечно, не так удобно, но на практике ничего страшного в этом нет. Даже отсутствие таких привычных приложений, как YouTube или карт Google Maps не кажется таким уж неудобным, когда вы привыкаете использовать их веб-аналоги.

Из наиболее чувствительных минусов, которые несет с собой отсутствие сервисов Google, является отсутствие бесконтактной оплаты Google Pay, несмотря на то, что в смартфоне есть поддержка NFC. Впрочем, уже на подходе собственная система оплаты Huawei Pay, которую компания уже начинает вводить в разных странах. Когда она дойдет до Украины пока неизвестно, но то, что работа над ней ведется – уже хороший знак.



Когда Huawei Pay появится в Украине пока неизвестно / Shutterstock

Если подытожить, то в отношении сервисов Google есть несколько сценариев:

Пользоваться альтернативными версиями, разработанными Huawei (фирменный переводчик вместо Google Translate, Waze вместо Google Maps и т.д.).



Пользоваться браузером. Кстати, в AppGallery можно найти приложения, которые дают ссылки на соответствующие веб-версии сервисов. Также из коробки на смартфоне есть установленный почтовый клиент, который помогает подключиться к ящику Gmail.



Третий вариант – обратиться за помощью в сервисный центр Huawei. При покупке нового смартфона пользователям предоставляют бесплатный VIP-сервис – работники компании проведут консультацию относительно сервисов AppGallery и помогут установить важные приложения.

Звук

Для вывода музыки используется динамик, расположенный на нижней грани. Большой минус – отсутствие стерео. В остальном претензий нет: громкость высокая, качество обычное, без проблем.



На нижней грани расположены динамик, микрофон, аудиовыход и разъем для зарядки / 24 канал

Модель сохранила аудиовыход 3.5 мм, поэтому можно использовать любые наушники с этим разъемом. Что касается соединения TWS наушников – с ним проблем также никаких нет. Я перепробовал несколько моделей и колонок, все работало без проблем.

Цена

Новинку уже можно купить в Украине по цене в 7999 гривен.

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