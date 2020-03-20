Huawei P40 lite: в Украине представили новый смартфон-середнячок

Компания Huawei представила в Украине новый смартфон Huawei P40 lite. Он получил стильный дизайн, инновационную систему Quad-камер и может похвастаться большой батареей и продолжительным временем работы.

Дизайн

Huawei P40 lite оснащен дизайном Punch FullView, то есть он лишен вырезов, а фронтальная камера размещена в верхнем левом углу дисплея.

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Диагональ дисплея составляет 6,4 дюйма с разрешением Full HD+ и расширенную цветовую гамму. Соотношение экрана к корпусу составляет 90,6%, что обеспечивает эффект погружения в контент.

Камера

Основной модуль-это 48-мегапиксельная камера, поддерживающая технологию многокадровой компоновки от Huawei. Она позволяет делать качественные и яркие фотографии, сочетая различные последовательно снятые кадры.

Huawei P40 lite получил 4 модуля камеры

Также смартфон получил 8-мегапиксельную ультраширококутну камеру с углом обзора 120 градусов. Здесь также есть макрокамера, которая может фокусироваться на объектах, расположенных на расстоянии 4 см. А четвертый модуль с эффектом боке для портретных фото.

Система Quad-камер поддерживает режим Super Night Mode для съемки качественных ночных фотографий без штатива.

Технические характеристики

Устройство работает под управлением процессора Kirin 810, разработанного на базе ведущего 7-нм техпроцесса. По сравнению с 8-нм чипами, Kirin 810 имеет на 50% более высокую плотность транзисторов и обеспечивает на 20% меньшее энергопотребление, лучшую производительность и энергоэффективность.

Смартфон также поддерживает фирменную технологию GPU Turbo, который сокращает задержку, увеличивает частоту обновления кадров и уменьшает потребление энергии. Поэтому Huawei P40 lite может заинтересовать и геймеров.

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Huawei P40 lite оснащен аккумулятором емкостью 4 200 мАч и поддерживает технологию сверхбыстрой зарядки Huawei SuperCharge 40 Вт. Благодаря ей смартфон заряжается до 70% всего за 30 минут.

В Huawei P40 lite предварительно установлен интерфейс EMUI10. Темный режим модернизирован в соответствии с чувствительностью человеческого глаза. Также здесь улучшили разборчивость текста и повысили комфорт во время чтения.

Huawei P40 lite поступит в продажу 25 марта

Huawei P40 lite из коробки получил фирменный магазин приложений Huawei AppGallery, что является частью новой экосистемы Huawei Mobile Services. Все необходимые приложения для нормального пользования устройством уже есть в AppGallery.

Цена

Huawei P40 lite поступит в продажу в черном (Midnight Black), розовый (Sakura Pink) и зеленом (Green Crush) цветах. Новинка поступит в продажу в Украине 25 марта.

До 12 апреля будет действовать специальная цена – 6 999 гривен.

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