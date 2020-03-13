Huawei P40 получит уникальную фронтальную камеру: производитель показал снимок
До официальной презентации новой флагманской линейки Huawei P40 остается еще несколько недель, а производитель уже подогревает интерес, публикуя интересные факты о предстоящей новинке.
Как гласит постер, Huawei P40 может получить сразу 3 датчика фронтальной камеры – это рекорд для селфи-модуля, передает Gizmochina.
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Что еще известно
Как можно увидеть на снимке, Huawei P40 получит очень тонкие рамки. Также в сети появился чехол новинка, который показывает, что модуль основной камеры будет прямоугольный, расположенный в верхнем левом углу. Ранее источники сообщали, что смартфон получит 5 модулей основной камеры, среди которых объектив Sony IMX700 на 52 Мп и 40-мегапиксельный ультраширокий модуль.
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Дата выхода
Постер также подтвердил, что презентация новинки состоится 26 марта. Правда, наиболее вероятно, что эта презентация будет закрытой в режиме онлайн. Все из-за ситуации с коронавирусом.
Появился чехол Huawei P40
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