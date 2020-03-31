Huawei P40 Pro стал новым лидером рейтинга DxOMark
Недавно анонсированный смартфон Huawei P40 Pro имеет значительный потенциал камеры. Издание DxOMark опубликовало детальный отчет о тестировании камеры смартфона нового флагмана.
Преимущества фотосъемки
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Сделав на Huawei P40 Pro множество фотографий в разных режимах и условиях съемки, специалисты DxOMark отметили:
- очень широкий динамический диапазон
- хорошую детализацию, в том числе при среднем и сильном приближении
- быстрый и точный автофокус при любом освещении
- хороший баланс между деталями и шумами
- точную выдержку ночью
- высокую детализацию в портретном режиме.
Недостатки фотосъемки
Впрочем, некоторые недостатки на полученных фотографиях все же были замечены:
- порой неточные цвета и баланс белого
- небольшое недоэкспонирование при ярком освещении
- потеря мелких деталей на лицах
- сильный хроматический шум в ночном режиме.
Сравнения фото, сделанные на разные смартфоны: фотогалерея
Преимущества и недостатки видеосъемки
По части записи видео эксперты остались довольны стабилизацией, цветами при любых условиях освещения, автофокусом и динамическим диапазоном. Вместе с тем они отметили шум в текстурированных областях, особенно при слабом освещении, скачки в резкости между кадрами и неточный баланс белого при съемке в помещении с лампами накаливания.
Выводы специалистов
Мы привыкли видеть, что самая высокая оценка в рейтинге камер DxOMark увеличивается с шагом в один пункт. При этом каждый новый чемпион предлагает только незначительные улучшения по сравнению с предыдущим номером один. В этот раз все иначе. Huawei P40 Pro занимает первое место с большим отрывом, ставя разницу в четыре очка между собой и предыдущими лидерами – OPPO Find X2 Pro и Xiaomi Mi 10 Pro,
– подвели итог сотрудники DxOMark.
Оценки DxOMark
По итогам всех тестов новый Huawei P40 Pro получил 140 баллов по фото и 105 – за видео. Как результат, со средней оценкой в 128 баллов он стал новым лидером рейтинга мобильных камер DxOMark.
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