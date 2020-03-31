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Huawei P40 Pro стал новым лидером рейтинга DxOMark

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Huawei P40 Pro: результаты тестов камеры / Huawei Украина

Недавно анонсированный смартфон Huawei P40 Pro имеет значительный потенциал камеры. Издание DxOMark опубликовало детальный отчет о тестировании камеры смартфона нового флагмана.

Преимущества фотосъемки

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Сделав на Huawei P40 Pro множество фотографий в разных режимах и условиях съемки, специалисты DxOMark отметили:

  • очень широкий динамический диапазон
  • хорошую детализацию, в том числе при среднем и сильном приближении
  • быстрый и точный автофокус при любом освещении
  • хороший баланс между деталями и шумами
  • точную выдержку ночью
  • высокую детализацию в портретном режиме.


Недостатки фотосъемки

Впрочем, некоторые недостатки на полученных фотографиях все же были замечены:

  • порой неточные цвета и баланс белого
  • небольшое недоэкспонирование при ярком освещении
  • потеря мелких деталей на лицах
  • сильный хроматический шум в ночном режиме.

Сравнения фото, сделанные на разные смартфоны: фотогалерея

 

Преимущества и недостатки видеосъемки

По части записи видео эксперты остались довольны стабилизацией, цветами при любых условиях освещения, автофокусом и динамическим диапазоном. Вместе с тем они отметили шум в текстурированных областях, особенно при слабом освещении, скачки в резкости между кадрами и неточный баланс белого при съемке в помещении с лампами накаливания.

Выводы специалистов

Мы привыкли видеть, что самая высокая оценка в рейтинге камер DxOMark увеличивается с шагом в один пункт. При этом каждый новый чемпион предлагает только незначительные улучшения по сравнению с предыдущим номером один. В этот раз все иначе. Huawei P40 Pro занимает первое место с большим отрывом, ставя разницу в четыре очка между собой и предыдущими лидерами – OPPO Find X2 Pro и Xiaomi Mi 10 Pro,
– подвели итог сотрудники DxOMark.


Оценки DxOMark

По итогам всех тестов новый Huawei P40 Pro получил 140 баллов по фото и 105 – за видео. Как результат, со средней оценкой в 128 баллов он стал новым лидером рейтинга мобильных камер DxOMark.


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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Техно Новости Техно Huawei Смартфоны
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