Huawei P40 Pro стал новым лидером рейтинга DxOMark

Недавно анонсированный смартфон Huawei P40 Pro имеет значительный потенциал камеры. Издание DxOMark опубликовало детальный отчет о тестировании камеры смартфона нового флагмана.

Преимущества фотосъемки

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Сделав на Huawei P40 Pro множество фотографий в разных режимах и условиях съемки, специалисты DxOMark отметили:

очень широкий динамический диапазон

хорошую детализацию, в том числе при среднем и сильном приближении

быстрый и точный автофокус при любом освещении

хороший баланс между деталями и шумами

точную выдержку ночью

высокую детализацию в портретном режиме.



Недостатки фотосъемки

Впрочем, некоторые недостатки на полученных фотографиях все же были замечены:

порой неточные цвета и баланс белого

небольшое недоэкспонирование при ярком освещении

потеря мелких деталей на лицах

сильный хроматический шум в ночном режиме.

Сравнения фото, сделанные на разные смартфоны: фотогалерея

Преимущества и недостатки видеосъемки

По части записи видео эксперты остались довольны стабилизацией, цветами при любых условиях освещения, автофокусом и динамическим диапазоном. Вместе с тем они отметили шум в текстурированных областях, особенно при слабом освещении, скачки в резкости между кадрами и неточный баланс белого при съемке в помещении с лампами накаливания.

Выводы специалистов

Мы привыкли видеть, что самая высокая оценка в рейтинге камер DxOMark увеличивается с шагом в один пункт. При этом каждый новый чемпион предлагает только незначительные улучшения по сравнению с предыдущим номером один. В этот раз все иначе. Huawei P40 Pro занимает первое место с большим отрывом, ставя разницу в четыре очка между собой и предыдущими лидерами – OPPO Find X2 Pro и Xiaomi Mi 10 Pro,

– подвели итог сотрудники DxOMark.



Оценки DxOMark

По итогам всех тестов новый Huawei P40 Pro получил 140 баллов по фото и 105 – за видео. Как результат, со средней оценкой в 128 баллов он стал новым лидером рейтинга мобильных камер DxOMark.



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