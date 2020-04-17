Huawei P40: чем интересен один из лучших камерофонов на рынке

Недавно Huawei представила свою новую флагманскую линейку смартфонов P40. Здесь есть поддержка сети 5G, мощный фирменный процессор Kirin 990, а также топовая камера, которую уже называют одной из лучших на рынке. Правда, эта линейка поступила в продажу уже без Google-сервисов.

Техно 24 протестировал новенький Huawei P40. О его преимуществах и недостатках, а также опыте пользования AppGallery расскажем далее.

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Дизайн и эргономика

Huawei P40 получил 6,1-дюймовую OLED-панель с разрешением 1080x2340 пикселей. Экран обеспечивает удачную передачу цветов, насыщенную карнику и хорошие углы обзора. Единственное, за что этот смартфон "ругают" – частота обновления изображения 60 Гц (в Pro-версии – 90 Гц). Но на мой взгляд, это отличие не является слишком существенным.

Рамки тут минимальны. Фронтальную камеру разместили в продолговатом вырезе. Там же добавили инфракрасный датчик, чтобы разблокировка по лицу срабатывало даже в полной темноте.

А при необходимости вырез можно спрятать, выбрав эту опцию в настройках.

Huawei P40 очень компактный и комфортный смартфон / Техно 24

Корпус выполнен из сатинового стекла, поэтому на нем не слишком заметны отпечатки пальцев. Смартфон имеет компактный размер, и он очень легкий (175 граммов), поэтому его удобно держать в руках или кармане. В комплекте идет прозрачный чехол и защитная пленка уже наклеена из коробки.

Комплектация Huawei P40 / Техно 24

Мне в руки попал вариант цвета, который в оригинале назвали Ice White – это белый с перламутровым переливом. На солнце выглядит очень круто.

Авторизация

Huawei P40 имеет сканер отпечатков пальцев, который встроили в экран. Он работает довольно быстро и без промахов. Но мне было удобнее пользоваться системой распознавания лица. Она здесь действительно качественная (3D сканирование лица, что-то вроде Face ID) – срабатывает быстро, даже когда света недостаточно.

Huawei P40: система распознавания по лицу очень качественная / Техно 24

Также здесь есть функция "интеллектуальной разблокировки". Она работает с помощью Bluetooth – можно настроить другой девайс, например фитнес-браслет, и смартфон будет разблокирован, когда поднести этот девайс.

Производительность и автономность

Этот смартфон работает на базе фирменного 8-ядерного процессора Kirin 990 5G. В Украине 5G пока недоступна, поэтому в ближайшее время воспользоваться этим преимуществом не получится. Kirin 990 – это топовый чипсет, в паре с графическим ядром Mali-G76 MC16 он хорошо проявляет себя в играх. На средних настройках в Asphalt 9 смартфон показал себя очень хорошо – никакого тротлинга или перегрева, картинка достаточно плавная.

Емкость аккумулятора составляет 3800 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт. Не слишком много, но на день полноценной работы вполне хватает.

Камеры

За компанией Huawei уже закрепилось звание лучших камерофонов на рынке. В новой линейке камера тоже не подвела. В P40 тройная основная камера.

Как снимает Huawei P40 / Техно 24

Основной объектив SuperSensing на 50 Мп.

16-мегапиксельный модуль (для ультраширокоугольной съемки и макрофото).

Телеобъектив на 8 Мп (с 3x-кратным оптическим зумом, 5x-кратным гибридным и 30x-кратным максимальным зумом).

Разрешение фронтальной камеры – 32 Мп.

Камера получила много интересных режимов и функций. Есть классический набор, ночной режим, портрет, замедленная и замедленная съемки (где картинку замедляют или наоборот ускоряют), панорама, супермакрозйока и многое другое.

Huawei P40: ночная съемка (три последние фотографии – с зумом) / Техно 24

Из интересных фишек – двойной ракурс, можно снимать одно видео, при этом картинка будет в двух окошках с передним и общим планом. Также здесь предусмотрен режим съемки под водой, правда, P40 имеет защиту по стандарту IP53, то есть от брызг он защищен, а вот под воду его лучше не опускать. Поэтому, чтобы испытать этот "водный режим", нужно использовать специальный водонепроницаемый чехол.

Селфи на Huawei P40: на улице и в помещении / Техно 24

Еще одна интересная функция – Golden Snap. Она может анализировать фото и при необходимости устранять людей с заднего плана, которые теоретически могли испортить кадр.

Как снимает Huawei P40: видео

Запись видео – 4K, максимум -60 к/с. Оптическая ситуация здесь тоже предусмотрена. Фронтальная камера имеет автофокус и может делать портретные снимки с так называемым эффектом боке.

Huawei P40: режим "двойной ракурс" – видео

Кстати, линейка P40 получила награду TIPA World Awards 2020. Ассоциация Technical Image Press Association (TIPA) назвала эти модели серии лучшими фотосмартфонами 2020 года.

AppGallery: что это такое и как пользоваться

Наверное, уже каждый слышал о санкциях, которые ввели США против Huawei. В результате, корпорации Google было запрещено сотрудничать с китайским техногигантом, а потому новые смартфоны Huawei остались без сервисов Google.

Надо отдать должное Huawei – корпорация очень быстро оправилась от удара и оперативно создала альтернативу Google Play – AppGallery. Также на новых смартфонах установлены мобильные сервисы Huawei Mobile Services.

Huawei P40: макросъемка / Техно 24

Итак, как этим пользоваться? Первое мое впечатление – необычно. Хотя принцип настройки такой же, как при регистрации на Android: владелец смартфона должен зарегистрировать Huawei ID – аккаунт, который будет использоваться для доступа к магазину приложений и сервисов Huawei. Он привязывается к номеру телефона или электронной почты.

Huawei P40: slow-motion – видео

AppGallery выглядит несколько "серовато", хотя учитывая то, какие усилия и ресурсы корпорация вкладывает в его усовершенствование, я уверена, что уже вскоре фирменный магазин приложений не будет уступать Google Play.

Huawei P40: фото на основную камеру и с использованием 30-кратного зума /Техно 24

С другой стороны, большинство нужных мне приложений найти несложно. Кроме того, можно воспользоваться сторонним приложением MoreApps – он поможет с установкой наиболее востребованных программ через AppGallery, ApkPure, или официальный сайт.

Фото на Huawei P40 / Техно 24

Instagram Facebook, WhatsApp или Instagram, в AppGallery пока нет. Но в компании обещают – это лишь дело времени. Пока пользователям предлагают скачать приложения с официальных сайтов, или же пользоваться с помощью браузера.

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Что касается фирменных сервисов Google, то есть несколько вариантов:

Пользоваться альтернативными версиями, разработанными Huawei (фирменный переводчик вместо Google Translate, Waze вместо Google Maps и др).



Пользоваться браузером (именно так я и делала – сначала это непривычно, но я бы не сказала, что вызывает какие-то трудности или дискомфорт). Кстати, AppGallery можно найти приложения, которые дают ссылки на соответствующие веб-версии сервисов. Также из коробки на смартфоне есть предустановленный почтовый клиент, который помогает подключиться к ящику Gmail.

Huawei P40: съемка на широкоугольную камеру / Техно 24

Третий вариант – обратиться за помощью в сервисный центра Huawei. При покупке нового смартфона пользователям предоставляют бесплатный VIP-сервис-работники компании проведут консультацию по сервисам AppGallery и помогут установить важные приложения.

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Если кратко о моем опыте, то за две недели пользования Huawei P40 у меня не возникало нужды что-то делать на "родном смартфоне". Некоторые сервисы, как переводчик или карты, я использовала фирменные от Huawei. Для Facebook, YouTube и почты пользовалась браузером. Поэтому могу с уверенностью сказать, что AppGallery – это не страшно. И фирменный магазин приложений точно нельзя назвать недостатком этого смартфона, а учитывая усилия Huawei по совершенствованию этого направления, вскоре AppGallery можно будет называть даже его преимуществом.

Huawei P40: замедленная съемка – видео

Цнна

Новинку уже можно купить в Украине. Стоимость модификации 8 + 128 ГБ памяти – 22 999 гривен.

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