Смартфон Huawei P smart 2019 представили в Украине: характеристики и цена

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Смартфон Huawei P smart 2019: характеристики
Смартфон Huawei P smart 2019: характеристики / tehnot.com

Украина стала первой страной в Европе, где представили новый смартфон Huawei P smart 2019. Новинка поступит в продажу 21 декабря. Смартфон можно будет приобрести в фирменных магазинах Huawei и во всех розничных сетях Украины.

Об этом пишет издание tehnot.com.

Характеристики Huawei P smart 2019

Смартфон работает на 8-ядерном фирменном процессоре Kirin 710 в паре с 3 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ.

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Для съемки фото и видео предусмотрена двойная основная камера с разрешением модулей на 13 и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп.

Смартфон з краплеподібним вирізом

Это смартфон с каплевидным вырезом

Аккумулятор имеет емкость на 3400 мАч.

Кстати, новинка имеет модуль NFC, то есть смартфоном можно рассчитываться в магазинах. Относительно безопасности, то тут есть сканер отпечатков пальцев, а также система распознавания лица Face Unlock 2.0.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei P smart 2019

  • Дисплей
  • Тип: IPS
    Диагональ: 6,21 дюйма
    Разрешение: 2340×1080 пикселей
  • ПроцессорKirin 710
  • ПамятьОперативная: 3 ГБ
    Встроенная: 64 ГБ
  • КамераОсновная: 13 Мп + 2 Мп
    ​Фронтальная: 8 Мп
  • Аккумулятор3 400 мАч
  • Операционная системаAndroid 9.0 Pie с прошивкой EMUI 9.0

Цена Huawei P smart 2019

Смартфон доступен в двух цветах: градиентный "полярное сияние" и классический черный. Цена на устройство стартует от 6 499 гривен.

Huawei P smart 2019

Huawei P smart 2019 доступен в 2 цветах

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Теги: Техно Смартфоны Обзоры Huawei
Источник: Техно
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