Смартфон Huawei P smart 2019 представили в Украине: характеристики и цена
Украина стала первой страной в Европе, где представили новый смартфон Huawei P smart 2019. Новинка поступит в продажу 21 декабря. Смартфон можно будет приобрести в фирменных магазинах Huawei и во всех розничных сетях Украины.
Об этом пишет издание tehnot.com.
Характеристики Huawei P smart 2019
Смартфон работает на 8-ядерном фирменном процессоре Kirin 710 в паре с 3 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ.
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Для съемки фото и видео предусмотрена двойная основная камера с разрешением модулей на 13 и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп.
Это смартфон с каплевидным вырезом
Аккумулятор имеет емкость на 3400 мАч.
Кстати, новинка имеет модуль NFC, то есть смартфоном можно рассчитываться в магазинах. Относительно безопасности, то тут есть сканер отпечатков пальцев, а также система распознавания лица Face Unlock 2.0.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei P smart 2019
- Дисплей
- Тип: IPS
Диагональ: 6,21 дюйма
Разрешение: 2340×1080 пикселей
- ПроцессорKirin 710
- ПамятьОперативная: 3 ГБ
Встроенная: 64 ГБ
- КамераОсновная: 13 Мп + 2 Мп
Фронтальная: 8 Мп
- Аккумулятор3 400 мАч
- Операционная системаAndroid 9.0 Pie с прошивкой EMUI 9.0
Цена Huawei P smart 2019
Смартфон доступен в двух цветах: градиентный "полярное сияние" и классический черный. Цена на устройство стартует от 6 499 гривен.
Huawei P smart 2019 доступен в 2 цветах
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