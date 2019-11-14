Смартфон-середнячок Huawei P smart Pro с мощной камерой представили в Украине

Во время специального мероприятия в Киеве компания Huawei представила свой новый смартфон среднего уровня P smart Pro. Несмотря на доступный ценник, новинка получила мощную камеру.

Дизайн P smart Pro

Huawei P smart Pro получил абсолютно безрамочный дисплей (соотношение экрана к корпусу составляет 91%), так как фронтальную камеру спрятали в специальной выдвижной конструкции. Диагональ FullView-дисплея составляет 6,59 дюйма с разрешением 2340×1080 пикселей.

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Сканер отпечатков пальцев разместили на боковой панели. Она же является и клавишей питания. Задняя панель P smart Pro изготовлена из стекла и отполирована с использованием нанотекстуры, что позволяет отображать игру света и тени.

Смартфон доступен в двух цветах: черный (Midnight Black) и жемчужный (Breathing Crystal).

Дисплей – абсолютно безрамочный

Характеристики P smart Pro

Huawei P smart Pro работает на процессоре Kirin 710F в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Встроенного хранилища здесь предусмотрено 128 ГБ. P smart Pro работает под управлением фирменного интерфейса EMUI 9.1. Емкость аккумулятора составляет 4000 мА/ч.

Камеры

Смартфон оснащен тройной камерой, которая работает под управлением искусственного интеллекта.

Основной модуль с разрешением 48 Мп;

Ультраширокоугольный модуль на 8 Мп (108 градусов);

Датчик для измерения глубины изображения на 2 Мп для режима боке.

Камера поддерживает технологию мультикадрового шумоподавления, что обеспечивает экспозицию до 6 секунд при съемке с рук. В общем, алгоритмы ИИ помогают распознавать более 500 сцен, например, древнюю архитектуру, еду или восход и закат солнца.

Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп. Она оснащена технологией с эффектами подсветки и бьютификации для удачных селфи.

Задняя поверхность тоже изготовлена из стекла

Цена в Украине

Рекомендованная стоимость Huawei P smart Pro – 8 499 гривен. Интересно, что до конца года при покупке P smart Pro каждый получит в подарок фитнес-браслет Huawei Band A2. Новинка поступит в продажу в Украине 22 ноября.

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