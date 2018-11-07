Huawei порадовала сверхумным планшетом по приемлемой цене

В ближайшее время на рынок должен выйти новый бюджетный планшет от компании Huawei под названием MediaPad M5 Youth Edition. Производитель позиционирует новинку, как умное устройство с персональным помощником.

Так, новый планшет от Нuawei получит алюминиевый корпус, 10,1-дюймовый экран с разрешением 1920х1200 пикселей и поддержку стилуса S-Pen Lite, пишет ресурс China Review.

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Кроме того, Нuawei MediaPad M5 Youth Edition получит процессор Kirin 659, 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, тыльную камеру на 8 Мп (f/2.0) с автофокусом и фронталку уже без автофокуса.



Нuawei MediaPad M5 Youth Edition получит алюминиевый корпус и 10,1-дюймовым экран

Еще гаджет сможет порадовать беспроводными модулями Wi-Fi и Bluetooth, GPS-приемником, сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C, 3,5-миллиметровым аудиоразъемом и аккумулятором на 7500 мач.

Также планшет будет оснащен линейным массивом из четырех микрофонов, которые распознают тихую речь с расстояния до 5 метров.



Производитель позиционирует новинку, как умное устройство с персональным помощником

Заметим, что Нuawei MediaPad M5 Youth Edition уже доступен для предварительного заказа в официальном интернет-магазине Huawei в Китае по цене в 274 доллара (7,6 тысяч гривен) за WiFi-версию и в 303 доллара (8,5 тысяч гривен) за модификацию с LTE-модемом.

Напомним, недавно компания Нuawei представила 8-дюймовый планшет Waterplay 8. Одним из главных преимуществ новинки является защита от воды по стандарту IP67. То есть пользователь может даже погружать устройство под воду на короткий срок.

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