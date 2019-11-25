Huawei представила два новых ноутбука линейки MateBook: характеристики и цена

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Huawei представила два новых ноутбука линейки MateBook / Фото из открытых источников

Компания Huawei обновила линейку фирменных ноутбуков и представила сразу два новых лэптопа – MateBook D 15 и MateBook D 14. Оба девайса получили обновленный дизайн, производительную начинку и широкий набор конфигураций.

Дизайн и дисплей

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Одной из ключевых особенностей Huawei MateBook D 15 стала увеличенная на 4% диагональ IPS-дисплея, при этом ширина и высота корпуса остались прежними. По заявлению производителя, 15-дюймовый экран модели с разрешением 1920х1080 пикселей занимает 87% площади крышки устройства.
Изменился и размер тачпада – он стал на 26% больше относительно прошлогодней модели. При максимальной толщине 16,9 миллиметра, вес лэптопа составляет всего 1,62 килограмма.

Технические характеристики

Ноутбуки Huawei MateBook D 15 оснащены новейшими процессорами Intel 10 поколения. Топовая конфигурация получила Intel Core i7, 16 ГБ оперативной памяти и дискретную графику NVIDIA GeForce MX250.


Huawei MateBook D 15 поступит в продажу 3 декабря

Новинка оснащена сразу двумя накопителями: для операционной системы и приложений предусмотрен SSD на 512 ГБ, а для хранения файлов – HDD емкостью 1 ТБ.

Пересмотрели инженеры и систему охлаждения ноутбука, которая, по заявлению вендора, стала на 27% эффективнее прошлогодней.

Для зарядки ноутбука используется компактный зарядный блок питания мощностью 65 Вт при габаритах 60х60х25 миллиметров он весит 160 граммов.

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В качестве операционной системы компания выбрала Windows 10 Home Edition. Еще одной особенностью новинки стала «скрытая» веб-камера – чтобы уменьшить толщину рамок и обойтись без вырезов в дисплее, инженеры Huawei разместили ее модуль в области клавиатуры.

Модификации и цена

Стоимость ноутбуков серии Huawei MateBook D 15 в различных модификациях составит (цена в гривнах указана согласно курсу валют по состоянию на 25 ноября 2019 года – ред.):

  • Intel Core i5 / 8 ГБ / 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD – 572 доллара (ориентировочно 13 800 гривен)
  • Intel Core i5 / 16 ГБ / 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD – 615 долларов (ориентировочно 14 900 гривен)
  • Intel Core i5 / 8 ГБ / 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD / GeForce MX250 – 757 долларов (ориентировочно 18 300 гривен)
  • Intel Core i5 / 16 ГБ / 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD / MX250 – 800 долларов (ориентировочно 19 300 гривен)
  • Intel Core i7 / 16 ГБ / 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD / GeForce MX250 – 942 доллара (ориентировочно 22 800 гривен)

Основные характеристики Huawei MateBook D 14

Второй новинкой вендора стал ноутбук Huawei MateBook D 14. Ключевая фишка модели – 14-дюймовый дисплей, поворачивающийся на 180 градусов.

Во время презентации представители компании заявили, что это один из самых легких ультрабуков, вес которого составляет всего 1,38 килограмма.

 

В зависимости от конфигурации, покупателям будут доступны модели с процессорами Intel и версии на базе процессора AMD Ryzen 3500 при поддержке графики AMD Radeon Vega 8.

Модификации и цена

Цена различных модификаций HUAWEI MateBook D 14 составит (цена в гривнах указана согласно курсу валют по состоянию на 25 ноября 2019 года – ред.):

  • AMD Ryzen 3500 / 8 ГБ / 512 ГБ SSD – 572 долларов (около 13 800 гривен)
  • AMD Ryzen 3500 / 16 ГБ / 512 ГБ SSD – 615 долларов (около 14 900 гривен)
  • Intel Core i5 / 8 ГБ / 512 ГБ SSD / GeForce MX250 – 757 долларов (около 18 300 гривен)
  • Intel Core i5 / 16 ГБ / 512 ГБ SSD / GeForce MX250 – 785 долларов (около 19 000 гривен)
  • Intel Core i7 / 16 ГБ / 512 ГБ SSD / GeForce MX250 – 928 долларов (около 22 400 гривен)

Дата выхода

В продажу новинки поступят 3 декабря, а вот предзаказ можно сделать уже 25 ноября.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Цены Huawei ноутбук Гаджеты
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