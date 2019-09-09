Huawei представила флагманский процессор Kirin 990: характеристики и особенности чипа

Компания Huawei представила на IFA 2019 новый флагманский процессор Kirin 990. Кроме того, производитель опубликовал видео, на котором продемонстрировал возможности новинки.

Основные характеристики процессоров Kirin 990. По заверениям производителя, Kirin 990 во многих отраслях стал первым в мире. В частности, это первый 7-нм процессор со встроенным 5G-модемом. Компания также улучшила производительность графической подсистемы и энергоэффективность.

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Мощность Kirin 990 5G по сравнению с Kirin 980 выросла на 10% в одноядерном режиме и на 9% – в многоядерном. Кроме того, компания обещает лучшую в своем классе энергоэффективность, благодаря чему устройства будут работать дольше конкурентов.

Благодаря использованию передового 7-нм+EUV техпроцесса Kirin 990 5G стал самым компактным в отрасли мобильным процессором с поддержкой 5G. Кроме того, это еще и первый мобильный чип с более чем 10 миллиардами транзисторов.



Характеристики процессоров Kirin 980

Благодаря встроенному модему Balong 5000, устройства на базе Kirin 990 5G смогут загружать данные из интернета на скорости до 2,3 Гбит/с при подключении к сетям пятого поколения.

Kirin 990 5G также является первым флагманским чипом с двухъядерным нейроблоком (NPU) на базе архитектуры Da Vinci, который включает в себя большие и маленькие NPU-ядра. Первые обеспечивают высокую производительность и энергоэффективность при выполнении тяжелых вычислительных операций, в то время как вторые, впервые используются в индустрии и отвечают за выполнение задач со сверхнизким энергопотреблением.

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Kirin 990 (5G) – это первый в мире SoC 5G, который позволяет конечным пользователям получить доступ к сетям 5G на начальном этапе их коммерциализации. Чтобы обеспечить оптимальный уровень пользования 5G во всех сценариях и расширить возможности использования смартфонов, Kirin 990 (5G) поддерживает повышенную производительность и энергоэффективность, ИИ-исчисления, а также процессор обработки изображений,

– отметил глава компании Ричард Ю.

Особенности процессоров Kirin 990. Кроме того, компания Huawei опубликовала видео с демонстрацией вычислительной мощности и возможностей искусственного интеллекта нового флагманского процессора Kirin 990. По заверениям производителя, чипсет позволяет обрабатывать видео на мобильных устройствах так, как никогда раньше.

Как Kirin 990 обрабатывает видео – смотрите ролик

В коротком тизере показано, что Kirin 990 способен анализировать людей на видео и попиксельно "вырезать" их. Это позволяет заменить фон на любой другой и даже удалить нежелательные объекты из кадра. Более того, их можно переставлять местами и размывать задний план в уже снятом ролике.

Главные особенности процессоров Kirin 990 – смотрите видео

В каких устройствах появятся новые чипы? Не исключено, что показанные в видео функции дебютируют в Huawei Mate 30, который представят 19 сентября. Новый процессор также будет установлен в гибком Mate X.

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