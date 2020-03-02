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Huawei представила функцию быстрого переключения между приложениями

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Обычно для переключения между запущенными приложениями сначала нужно открыть соответствующее меню и выбрать нужное приложение. В оболочку MIUI был добавлен удобный жест для быстрого переключения между двумя последними приложениями. Теперь похожая функция появилась и в EMUI.

Компания Huawei анонсировала функцию быстрого переключения между приложениями 2 марта. С помощью простого жеста смахивания внизу экрана вы можете переключаться между запущенными приложениями.

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Детали

Производитель утверждает, что это существенно повышает удобство и скорость работы со смартфоном. Первыми смартфонами, которые получили это обновление, стали модели линейки Huawei Mate 30.

Как работает режим быстрого переключения между приложениями:

Размер новой прошивки составляет 736 МБ, сейчас она распространяется в Китае, но в ближайшее время станет доступна во всех регионах мира.

Кроме этой функции обновление исправляет различные ошибки, одна из которых приводила к появлению сообщений о некорректном распознавании отпечатка пальца.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Приложения Huawei Смартфоны
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