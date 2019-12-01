Huawei представила мощный роутер с поддержкой NFC

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Huawei A2: характеристики и цена роутера / Фото из открытых источников

Компания Huawei представила первый в мире роутер с NFC-приемником для быстрого спаривания устройств. Новинка интересна не только высокой производительностью, но и доступным ценником.

Особенности

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Изюминкой Huawei A2 стала возможность быстрого сопряжения устройств с помощью беспроводного стандарта NFC, сообщает.

Таким образом, роутер позволяет отказаться от сложного сканирования кодов доступа при настройке оборудования.


Huawei A2 получил стильный дизайн

Все, что нужно будет сделать пользователю для подключения – разблокировать смартфон, активировать NFC и приложить гаджет к верхней крышке роутера. После этого произойдет подключение к Wi-Fi сети без указания логина и пароля.

Основные характеристики

Huawei A2 оснащен процессором с тактовой частотой 1,4 ГГц. Роутер поддерживает двухдиапазонную передачу сигнала 2,4 ГГц и 5 ГГц, причем 5-гигагерцовый вариант доступен в двух исполнениях: низко- и высокочастотном. Предусмотрено шесть независимых усилителей сигнала.

Максимальная скорость беспроводной передачи данных составляет 2134 Мбит/с. Маршрутизатор защищен от взлома и DDOS/DOS-атак и предусматривает возможность создания "черных" списков MAС-адресов для блокирования устройств.


Huawei A2 оснащен надежной защитой соединения

Дата выходу и цена

Стоимость новинки составляет 57 долларов (ориентировочно 1400 гривен по курсу по состоянию на 1 декабря 2019 года). Старт продаж роутера запланирован на 1 декабря.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Huawei Бытовая техника
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