Huawei представила планшет MatePad Pro: технические характеристики и цена новинки

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Презентация Huawei MatePad Pro / ithome

Китайская компания Huawei представила свой флагманский планшет MatePad Pro. Это первый представитель переименованной линейки планшетов, ранее известной под названием MediaPad.

Новинка поражает своими возможностями (тут вам и электронное перо, и поддержка 5G, и топовая платформа). Очевидно, что на рынке продукт от Huawei будет конкурировать с флагманским планшетом Apple – iPad Pro. И новому MatePad Pro есть чем похвастаться.

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Дисплей

Флагманский планшет китайской компании получил новую IPS матрицу, которая занимает более 90 процентов площади передней панели. При этом толщина рамок с каждой стороны составляет 4,9 миллиметра. Что касается цвета, то можно выбрать один из четырех:

  • серый;
  • серебристый;
  • бриллиантовый;
  • оранжевый.


Дисплей охватывает 90% поверхности планшета / ithome

Чипсет

Модель конечно же получила флагманский чипсет Kirin 990, который также используется в смартфоне Mate 30 Pro. Он состоит из двухъядерного нейропроцесорного модуля, распределение мощностей осуществляется интеллектуальной технологией.


Новинка будет иметь флагманский чипсет Kirin 990 / ithome

Поэтому оболочка EMUI 10 поддерживает полноценную многозадачность с возможностью перетаскивания объектов между окнами приложений и стриминг изображения с дисплея подключенного смартфона. Есть и десктопный режим с полноценными окнами.

А еще пользователи получили новый режим "Multi-screen collaboration". Он позволяет отобразить на экране планшета дисплей смартфона, и управлять им прямо с планшета. Так, например, очень удобно передавать файлы с одного устройства на другое.

Новый стилус

Аналогом Apple Pencil выступает стилус Huawei M-Pencil, который распознает 4096 степеней нажатия. Так же, как и в случае с iPad Pro его можно подзарядить просто примагнитив к краю планшета. Полного заряда хватит на 10 часов работы.


M-Pencil от Huawei / ithome

Планшет распознает рукописный ввод, зачеркивание стирает текст, также рисунки автоматически преобразуются в графики и таблицы. Клавиатура подключается также с помощью примагничивания, а в закрытом состоянии владелец получает защитный чехол для планшета.

Другие особенности новинки

За аудио отвечает система из четырех динамиков, настроенная известным аудиобрендом Harman. Также присутствует система затухания шума, которая реализуется с помощью пяти микрофонов.


От планшета можно зарядить другие устройства / ithome

Новинка обладает беспроводной зарядкой мощностью до 15 Вт. Интересной особенностью является обратная зарядка, с помощью которой с мощностью 7,5 Вт можно заряжать от планшета смартфоны, наушники и другие гаджеты.

Цены

Что касается цен, то все выглядит вот так:

  • MatePad Pro 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти, Wi-Fi – 470 долларов;
  • MatePad Pro 8 Гб оперативной памяти, 256 ГБ флэш-памяти, Wi-Fi – 570 долларов;
  • MatePad Pro 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти, LTE – 540 долларов;
  • MatePad Pro 8 Гб оперативной памяти, 256 ГБ флэш-памяти, Wi-Fi – 640 долларов.

Среди аксессуаров, доступных для приобретения, есть:

  • Сумка-чехол и чехол-обложка по цене в 30 долларов;
  • Стилус M-Pencil обойдется в 70 долларов;
  • Клавиатура Bluetooth Keyboard – 100 долларов.

Обычные версии Huawei MatePad Pro поступят в продажу в скором времени, а вот версия Huawei MatePad Pro 5G будет доступна для приобретения только в первом квартале следующего года.

Когда флагманский планшет от Huawei появится в Украине, пока неизвестно.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Гаджеты Новости Техно планшеты Huawei
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