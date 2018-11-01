Huawei представила смарт-часы Honor Watch Magic: характеристики и цена

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Honor Watch Magic: характеристики, цена
Honor Watch Magic: характеристики, цена / Фото из свободных источников

Компания Huawei представила свои первые флагманские смарт-часы под брендом Honor. Новинка получила название Honor Watch Magic и несколько интересных функций.

Об этом сообщает Ferra.

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Смарт-часы получили 1,2-дюймовый круглый AMOLED-дисплей. Как утверждает Huawei, это одни из самых тонких смарт-часов на рынке, ведь их толщина составляет 11 миллиметров.

Honor Watch Magic
Honor Watch Magic стали первыми часами под брендом Honor

Часы работают на двух чипсетах для умеренной и интенсивной нагрузки. Время автономной работы достигает 7 дней на одной зарядке. Кроме того, часы могут непрерывно отслеживать пульс в режиме реального времени.

Среди полезных функций Honor Watch Magic стоит отметить стресс-монитор, советы по здоровому сну и советы по технике дыхания, чтобы снизить частоту пульса.

Honor Watch Magic
Honor Watch Magic получили 1,2-дюймовый дисплей

Также Honor Watch Magic получили модуль NFC, GPS + Beidou + ГЛОНАСС, барометр и электронный компас.

Honor Watch Magic
Цена Honor Watch Magic

Huawei планирует представить Honor Watch Magic для международного рынка в январе 2019 года. В Китае продажи начнутся с 1 ноября 2018 года. За спортивную модель придется выложить 899 юаней (около 3 500 гривен), а классическая версия будет стоить 999 юаней (около 3 900 гривен).

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Теги: Цены Техно Гаджеты Huawei
Источник: Техно
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