Huawei представила собственную операционную систему для ноутбуков

Внесение компании Huawei в черный список торговли США ударило не только по мобильному рынку – под угрозой оказались и лицензии на десктопные операционные системы. Впрочем, китайский вендор нашел выход из ситуации и представил линейку лэптопов на базе новой операционной системы.

Что известно о новой ОС? На торговой площадке Vmall появилась линейка лэптопов Huawei под управлением Deepin Linux – сборки на базе Debian с рядом модификаций, включая собственное окружение рабочего стола Deepin Desktop Environment (DDE), сообщает MSpoweruser.

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Сервисы. Из коробки операционка поставляется с фирменным магазином приложений и набором полезного софта, включая браузер Google Chrome, офисный пакет WPS Office, а также клиенты Spotify и Steam. Интерфейс операционной системы напоминает macOS, а в списке из 30 поддерживаемых языков есть русский.



Как выглядит новая ОС от Huawei



Лептопы под управлением Deepin Linux уже поступили в продажу

Почему выбрали именно эту ОС? Учитывая, что клиентская часть десктопных приложений постепенно перемещается в интернет, пользователи становятся менее зависимыми от ОС, а у производителей появляется возможность использовать альтернативные операционные системы. Этот шаг также позволяет снизить стоимость ноутбуков – например, модели Matebook 13 и Matebook 14 на Deepin Linux обойдется покупателям на 42 доллара дешевле Windows-версии.



Интерфейс Deepin Linux напоминает macOS

Отношение редмондцев к санкциям против Huawei. Примечательно, что ранее Microsoft выступила с критикой в адрес правительства США за санкционную политику в отношении Huawei, которая ранее покупала у корпорации лицензию на ОС Windows для своих лэптопов.

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