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Huawei представила собственную поисковую систему: детали и фото

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Компания Huawei анонсировала еще одну альтернативу сервисам Google. Китайская компания представила собственную поисковую систему для фирменных Android-смартфонов. Сейчас сервис доступен для загрузки.

Детали о новом сервисе

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Huawei Search поддерживает не только выдачу результатов поиска в интернете. Сервис способен сортировать информацию по категориям "Новости", "Изображения" и "Видео", а также превращать единицы вычисления, выводить развернутые данные о погоде и включать в результаты поиска фирменные программы, установленные на смартфон. Заявлена также поддержка темного интерфейса оформления, сообщает SlashGear.

В настройках пользователь может просмотреть свою историю запросов или отключить ее, оставить отзыв о работе сервиса, изменить свой регион и язык, а также активировать функцию безопасного поиска.

 

 

Где доступен сервис

Бета-тестирование нового сервиса стартовало на территории ОАЭ, однако все желающие уже могут загрузить APK-файл Huawei Search для самостоятельной установки.

Стоит отметить, что речь идет о предварительной версии программы, и к выходу стабильной версии его функциональность может измениться.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно Huawei Интернет
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