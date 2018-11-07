Huawei представила своего конкурента MacBook Air – ноутбук MateBook 13
Китайская компания Huawei представила свой новый ноутбук MateBook 13. Новинка получила мощную систему охлаждения и компактный дизайн.
Об этом сообщает gagadget.com.
Характеристики MateBook 13
Новый ноутбук получил IPS-экран с диагональю 13 дюймов и разрешением 2160x1440 пикселей. Панель имеет соотношение сторон 3:2 и занимает 88% поверхности. Толщина металлического корпуса – всего 14,9 мм.
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На выбор у пользователя модификация с процессором Intel Core i5-8265U или Core i7-8560U. Последняя кроме интегрированной графики UHD Graphics 620, получит еще и дискретную видеокарту NVIDIA MX150. Устройство получило 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 256 ГБ.
Это первый ноутбук с поддержкой технологии Huawei Share 3.0
Также MateBook 13 получил новую систему охлаждения с двумя вентиляторами, которая увеличивает воздухообмен на 25%. Клавиатура оснащена подсветкой. В кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев.
Кроме того, MateBook 13 – это первый ноутбук с поддержкой технологии Huawei Share 3.0, которая позволяет передавать со смартфона до 1000 фотографий в два счета. Правда, для этого смартфон должен быть оснащен модулем NFC.
MateBook 13 доступен в 3 цветах
Разработчики обещают до 10 часов автономной работы при просмотре видео, 9 часов офисной работы или 7 часов пользования интернетом.
Цена Huawei MateBook 13
Новинку можно приобрести в трех вариантах: серебристом, сером и цвета "розовое золото".
В Китае новинка будет стоить ориентировочно 720 – 870 долларов (20 100 – 24 400 гривен). Новинка появится в продаже в декабре.
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