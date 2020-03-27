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Huawei представила умные очки Gentle Monster X: что они умеют

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Huawei Gentle Monster X: особенности и цена / Фото из свободных источников

Компания Huawei представила оригинальные очки Gentle Monster X с функцией Bluetooth-гарнитуры и сменными линзами. Главные особенности новинки – сменная оптика и дизайн, который практически не отличается от обычных аксессуаров.

Дизайн

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Внешне устройство выглядит как классические солнцезащитные очки: его стеклянные элементы не содержат электронных компонентов и могут быть заменены на линзы с диоптриями. Все цифровые комплектующие и встроенный аккумулятор размещены в дужках.

Корпус гаджета защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP67. Предусмотрен в конструкции устройства и NFC чип для активации беспроводной зарядки.

Умные очки Huawei Gentle Monster X: фотогалерея

 

Особенности

В списке функций модели – управление воспроизведением музыки и входящими звонками, а также активация голосового ассистента. В качестве альтернативы аппаратным кнопкам используются сами дужки с сенсорными зонами.

По аналогии с беспроводными наушниками смарт-очки автоматически прекращают воспроизведение при снятии аксессуара.

Промо-ролик Huawei Gentle Monster X – смотрите видео

Для повышения качества связи при разговоре по телефону используется технология шумоподавления на базе двойных микрофонов с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта. По заявлению вендора, полузакрытая конструкция динамиков предотвращает "утечки" музыки или голоса собеседника.

Цена

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Всего компания представила пять модификаций Gentle Monster X с различными вариантами дизайна оправы. Продажи новинки начнутся в конце мая 2020 года. Самая доступная модель Smart Southside-01 обойдется покупателям в сумму 283 доллара (около 8 000 гривен по курсу по состоянию на 27 марта 2020 года), все остальные варианты исполнения с прозрачными и солнцезащитными линзами будут стоить 353 доллара (около 10 000 гривен).

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Техно Цены Huawei Новости Техно Гаджеты
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