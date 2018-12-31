Huawei представит доступный смартфон Honor 8A: характеристики

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Honor 8A: характеристики, дата презентации
Honor 8A: характеристики, дата презентации / Фото из свободных источников

Бренд Honor опубликовал изображение, которое свидетельствует об анонсе первого смартфона компании в 2019 году. Им станет девайс среднего уровня Honor 8A.

Об этом сообщает Gizmochina.

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Информацию о характеристиках этого устройства уже раскрыл Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).

Смартфон оборудован 6,1-дюймовым дисплеем с разрешением HD + (1560 × 720 точек). В верхней части экрана предусмотрен небольшой вырез для фронтальной 8-мегапиксельной камеры.

Honor 8A
Тизер Honor 8A

"Сердцем" новинки служит 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,3 ГГц. Высказываются предположения, что Honor 8A получит фирменный чип Kirin 710. Объем оперативной памяти равен 3 ГБ, а вместимость флеш-накопителя – 32 или 64 ГБ. Кроме того, предусмотрена возможность применения microSD-карт для увеличения встроенного хранилища.

На задней панели Honor 8A установлена 13-мегапиксельная камера. За питание смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3000 миллиампер часов.

Honor 8A
Honor 8A официально представят 8 января

Анонс новинки состоится уже 8 января. Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 9.0 Pie, которая будет дополнена фирменной оболочкой EMUI 9.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor 8A

  • ДисплейДиагональ: 6,1 дюйма
    Разрешение: 1560 × 720 пикселей
  • ПроцессорKirin 710
  • ВидеопроцессорMali-G51 MP4
  • ПамятьОперативная: 3 ГБ
    Встроенная: 32 ГБ / 64 ГБ
  • КамераОсновная: 13 Мп
  • Фронтальная: 8 Мп
  • Акумулятор3 000 мАг
  • Операционная системаAndroid 9.0 Pie

 

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Теги: Техно Смартфоны Huawei Китай
Источник: Техно
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