Huawei представит доступный смартфон Honor 8A: характеристики
Бренд Honor опубликовал изображение, которое свидетельствует об анонсе первого смартфона компании в 2019 году. Им станет девайс среднего уровня Honor 8A.
Об этом сообщает Gizmochina.
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Информацию о характеристиках этого устройства уже раскрыл Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).
Смартфон оборудован 6,1-дюймовым дисплеем с разрешением HD + (1560 × 720 точек). В верхней части экрана предусмотрен небольшой вырез для фронтальной 8-мегапиксельной камеры.
Тизер Honor 8A
"Сердцем" новинки служит 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,3 ГГц. Высказываются предположения, что Honor 8A получит фирменный чип Kirin 710. Объем оперативной памяти равен 3 ГБ, а вместимость флеш-накопителя – 32 или 64 ГБ. Кроме того, предусмотрена возможность применения microSD-карт для увеличения встроенного хранилища.
На задней панели Honor 8A установлена 13-мегапиксельная камера. За питание смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3000 миллиампер часов.
Honor 8A официально представят 8 января
Анонс новинки состоится уже 8 января. Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 9.0 Pie, которая будет дополнена фирменной оболочкой EMUI 9.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor 8A
- ДисплейДиагональ: 6,1 дюйма
Разрешение: 1560 × 720 пикселей
- ПроцессорKirin 710
- ВидеопроцессорMali-G51 MP4
- ПамятьОперативная: 3 ГБ
Встроенная: 32 ГБ / 64 ГБ
- КамераОсновная: 13 Мп
- Фронтальная: 8 Мп
- Акумулятор3 000 мАг
- Операционная системаAndroid 9.0 Pie
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