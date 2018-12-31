Huawei представит доступный смартфон Honor 8A: характеристики

Бренд Honor опубликовал изображение, которое свидетельствует об анонсе первого смартфона компании в 2019 году. Им станет девайс среднего уровня Honor 8A.

Об этом сообщает Gizmochina.

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Информацию о характеристиках этого устройства уже раскрыл Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).

Смартфон оборудован 6,1-дюймовым дисплеем с разрешением HD + (1560 × 720 точек). В верхней части экрана предусмотрен небольшой вырез для фронтальной 8-мегапиксельной камеры.



Тизер Honor 8A

"Сердцем" новинки служит 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,3 ГГц. Высказываются предположения, что Honor 8A получит фирменный чип Kirin 710. Объем оперативной памяти равен 3 ГБ, а вместимость флеш-накопителя – 32 или 64 ГБ. Кроме того, предусмотрена возможность применения microSD-карт для увеличения встроенного хранилища.

На задней панели Honor 8A установлена 13-мегапиксельная камера. За питание смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3000 миллиампер часов.



Honor 8A официально представят 8 января

Анонс новинки состоится уже 8 января. Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 9.0 Pie, которая будет дополнена фирменной оболочкой EMUI 9.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor 8A Дисплей Диагональ: 6,1 дюйма

Разрешение: 1560 × 720 пикселей

Диагональ: 6,1 дюйма Разрешение: 1560 × 720 пикселей Процессор Kirin 710

Kirin 710 Видеопроцессор Mali-G51 MP4

Память Оперативная: 3 ГБ

Встроенная: 32 ГБ / 64 ГБ

Оперативная: 3 ГБ Встроенная: 32 ГБ / 64 ГБ Камера Основная: 13 Мп

Фронтальная: 8 Мп

Акумулятор 3 000 мАг

3 000 мАг Операционная системаAndroid 9.0 Pie

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