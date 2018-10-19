Huawei представит гибкий 5g-смартфон

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Huawei представит гибкий 5g-смартфон
Huawei представит гибкий 5g-смартфон / Фото из открытых источников

Huawei готовится представить первый в мире гибкий смартфон, который будет поддерживать 5G. Известно, что новинка получит дисплей более 7 дюймов.

Об этом сообщает pdalife.info.

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Руководитель мобильного подразделения китайской компании Ричард Юй пролил свет на некоторые особенности новинки.

Мы работаем над сложными смартфонами. Сложными 5G-смартфонами,
– подчеркнул Юй.

Планы Huawei по 5G не является секретом и первые шаги в данном направлении никого не удивляют. Компания вложила значительные средства в инфраструктуру и технологию 5G, рассказала о планах для устройств и сетей 5G в 2019 году и в начале года показала первый в мире коммерческий чипсет 5G.

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Теперь Huawei связал 5G со своим сложным смартфоном. Глава Huawei ранее говорил о потенциале сложного смартфона и намекнул, что он может появиться в 2019 году. Во время интервью в Лондоне Юй сообщил чуть больше деталей относительно прогресса проекта и сказал, что смартфон "еще не коммерциализирован".

Возможно, когда-нибудь мы запустим это, но не в этот раз,
– сказал он.

Хотя пока о размерах и спецификации сложного смартфона Huawei ничего не известно, Юй дал подсказку о потенциальном размере гибкого дисплея устройства.

Перед сложными смартфонами мы представляем Huawei Mate 20X. Он имеет размер 7,2 дюйма, но в ваших руках он не ощущается таким уж и большим и громоздким,
– отметил представитель Huawei.

И хотя китайский производитель пока еще официально не анонсировал гибкий смартфон, похоже, компания перешла в активную стадию его разработки. Однако, ожидать анонса новинки в ближайшее время не стоит.

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Теги: Техно Китай Смартфоны Huawei
Источник: Техно
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