Huawei представит гибкий смартфон с поддержкой 5G на MWC 2019

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Huawei представит гибкий смартфон с поддержкой 5G на MWC 2019
Huawei представит гибкий смартфон с поддержкой 5G на MWC 2019 / Getty Images

На Mobile World Congress 2019 компания Huawei планирует представить свой первый гибкий смарфон. Кроме того, новинка станет первым складным девайсом с поддержкой 5G.

Китайская компания опубликовала в Twitter приглашение на свое мероприятие, которое пройдет в Барселоне в воскресенье, 24 февраля, в 14 часов по местному времени (15:00 по Киеву).

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Приглашение совершенно ясно дает понять, что обещанное Huawei на этот год гибкое мобильное устройство, которое планировалось выпустить до выхода сложного смартфона Samsung, дебютирует на MWC 2019.

Huawei
Huawei представит гибкий смартфон с поддрежкой 5G

В отдельном твите Huawei дополняет эту информацию обещанием того, что посетители выставки увидят "первое в мире складывающееся 5G-устройство".

Сети 5G по-прежнему находятся на начальном этапе развития, но шумиха вокруг них и 5G-телефонов будет, видимо, продолжаться в течение всего 2019 года. По мере приближения открытия выставки MWC 2019 ожидается настоящий поток новостей о причудливых новых форм-факторах мобильных устройств с поддержкой сетей нового поколения 5G.

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Теги: Техно Смартфоны Huawei MWC 2019 5G
Источник: Техно
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