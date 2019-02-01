Huawei представит гибкий смартфон с поддержкой 5G на MWC 2019

На Mobile World Congress 2019 компания Huawei планирует представить свой первый гибкий смарфон. Кроме того, новинка станет первым складным девайсом с поддержкой 5G.

Китайская компания опубликовала в Twitter приглашение на свое мероприятие, которое пройдет в Барселоне в воскресенье, 24 февраля, в 14 часов по местному времени (15:00 по Киеву).

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Приглашение совершенно ясно дает понять, что обещанное Huawei на этот год гибкое мобильное устройство, которое планировалось выпустить до выхода сложного смартфона Samsung, дебютирует на MWC 2019.



Huawei представит гибкий смартфон с поддрежкой 5G

В отдельном твите Huawei дополняет эту информацию обещанием того, что посетители выставки увидят "первое в мире складывающееся 5G-устройство".

Сети 5G по-прежнему находятся на начальном этапе развития, но шумиха вокруг них и 5G-телефонов будет, видимо, продолжаться в течение всего 2019 года. По мере приближения открытия выставки MWC 2019 ожидается настоящий поток новостей о причудливых новых форм-факторах мобильных устройств с поддержкой сетей нового поколения 5G.

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