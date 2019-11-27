Huawei презентовала TWS-наушники Honor FlyPods 3 с активной шумоизоляцией

На презентации в Пекине компания Huawei показала нового конкурента AirPods Pro – беспроводные наушники Honor FlyPods 3. Одной из главных особенностей новинки является система активной шумоизоляции.

Наушники подключаются к смартфону с помощью Bluetooth 5.0. Их хватает на 3 часа автономной работы, но производитель пока не раскрыл время работы при зарядке от кейса.

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Как и другие подобные наушники, новинка содержит два независимых модуля для левого и правого уха, а также специальный футляр для подзарядки. Покупателям будут предлагаться версии в белом и черном вариантах.

За главную функцию активной шумоизоляции отвечают два дополнительных микрофона в каждом наушнике: один анализирует звук снаружи, а другой внутри уха. Все лишнее обрезается, чтобы вы не слышали окружающий шум. При необходимости функцию можно отключить – например, чтобы слышать звуки машин во время пробежки.

К слову, кроме этого Huawei также представила смарт-часы с возможностью приема звонков Honor MagicWatch 2. И 5G флагманы Honor V30 и V30 Pro.

Новые Honor FlyPods 3 / Huawei

Цена новинки

Оценили Honor FlyPods 3 в 799 юаней (примерно 114 долларов), дата начала продаж пока не сообщается.

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