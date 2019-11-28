Huawei продемонстрировала технологию трассировки лучей для смартфонов

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Рейтрейсинг от Huawei / Скриншот

Для PC геймеров технология рейтрейсинга уже давно не нова и ею никого не удивишь. Сейчас трассировка лучей дошла до старейших тайтлов, которые увидели свет задолго до самой технологии. Однако, совсем другое дело смартфоны. Здесь у производителей есть все шансы поразить неопытную публику.

Именно такой путь выбрала компания из поднебесной – Huawei. Флагманский процессор компании Kirin 990 легко справился с, казалось бы, практически невыполнимой задачей.

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Для демонстрации технологии трассировки лучей на мобильных устройствах выбрали игру Love is Justice от NetEase. Конечно же Huawei выбрала для теста свой флагманский процессор Kirin 990, производительность которого пусть и немного уступает A13, на котором работает iPhone 11, но превышает показатели Snapdragon 855 и A12. Для запуска нужна была оболочка EMUI.

Демонстрация рейтрейсинга для смарфонов от Huawei:

Конечно трассировка лучей значительно снижает время автономной работы смартфона и требует всей доступной вычислительной мощности гаджета. Потенциальным решением этой проблемы может быть ограничение числа FPS (кадров в секунду), однако в целом, судя по всему, у Kirin 990 не было больших проблем с рейтрейсингом.

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Автор: Михаил Года
Теги: Смартфоны Новости Техно Техно Игры Huawei
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