Huawei провела закрытую презентацию и представила Honor View20 с "дырой" в экране

Китайская корпорация Huawei провела закрытую презентацию, в рамках которой представила новый смартфон Honor View20. Интересным преимуществом этого устройства является 48-мегапиксельная основная камера.

Об этом пишет издание The Next Web.

Еще один момент, привлекающий внимание, – это дизайн. Смартфон не получил рамок или выреза для фронтальной камеры. Вместо этого мы видим 4,5-миллиметровое отверстие для фронтальной камеры.

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Датчик основной камеры – Sony IMX586, который сочетается с функциями искусственного интеллекта.

Устройство получило топовый фирменный процессор HiSilicon Kirin 980.

The Honor View20’s camera has a diameter of just 4.5mm. Insane. Is this the end of the dreaded notch? pic.twitter.com/U4ECoODlpK — Matthew Hughes (@matthewhughes) 10 грудня 2018 р.

Также View20 может использовать Wi-Fi и сотовые соединения для передачи данных. Это позволяет пользователю компенсировать медленные и ненадежные сетевые подключения. Honor называет эту технологию Link Turbo.

Для европейского рынка модель View 20 представят в Париже 22 января 2019 года.

Honor just announced a phone with an in-screen camera. pic.twitter.com/XB4gxlpU83 — Matthew Hughes (@matthewhughes) 10 грудня 2018 р.

Hands on with the Honor View20. The selfie hole is *tiny*. pic.twitter.com/HX5c3p0G8k — Matthew Hughes (@matthewhughes) 10 грудня 2018 р.

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