Huawei провела закрытую презентацию и представила Honor View20 с "дырой" в экране

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Huaweiпрезентовала Honor View20
Huaweiпрезентовала Honor View20 / Соцсети

Китайская корпорация Huawei провела закрытую презентацию, в рамках которой представила новый смартфон Honor View20. Интересным преимуществом этого устройства является 48-мегапиксельная основная камера.

Об этом пишет издание The Next Web.

Еще один момент, привлекающий внимание, – это дизайн. Смартфон не получил рамок или выреза для фронтальной камеры. Вместо этого мы видим 4,5-миллиметровое отверстие для фронтальной камеры.

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Датчик основной камеры – Sony IMX586, который сочетается с функциями искусственного интеллекта.

Устройство получило топовый фирменный процессор HiSilicon Kirin 980.

Также View20 может использовать Wi-Fi и сотовые соединения для передачи данных. Это позволяет пользователю компенсировать медленные и ненадежные сетевые подключения. Honor называет эту технологию Link Turbo.

Для европейского рынка модель View 20 представят в Париже 22 января 2019 года.

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Теги: Техно Смартфоны Huawei
Источник: Техно
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