Huawei провела закрытую презентацию и представила Honor View20 с "дырой" в экране
Китайская корпорация Huawei провела закрытую презентацию, в рамках которой представила новый смартфон Honor View20. Интересным преимуществом этого устройства является 48-мегапиксельная основная камера.
Об этом пишет издание The Next Web.
Еще один момент, привлекающий внимание, – это дизайн. Смартфон не получил рамок или выреза для фронтальной камеры. Вместо этого мы видим 4,5-миллиметровое отверстие для фронтальной камеры.
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Датчик основной камеры – Sony IMX586, который сочетается с функциями искусственного интеллекта.
Устройство получило топовый фирменный процессор HiSilicon Kirin 980.
Также View20 может использовать Wi-Fi и сотовые соединения для передачи данных. Это позволяет пользователю компенсировать медленные и ненадежные сетевые подключения. Honor называет эту технологию Link Turbo.
Для европейского рынка модель View 20 представят в Париже 22 января 2019 года.
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