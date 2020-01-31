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Huawei рассказала о будущем экосистемы Android на своих устройствах

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Huawei продолжает избавляться от зависимости от Google / komputerswiat

Во время торговой войны между США и Китаем Huawei осталась без доступа к фирменным сервисам Google для своих Android-устройств. Представитель одного из европейских подразделений компании сделал важное заявление, связанное с будущей политикой компании по американской ОС и сопутствующим приложениям.

Глава австрийского представительства Huawei Фред Ванф сообщил в интервью журналистам, что компания намерена стать независимой от политики США. По его словам, производитель намерен активно продвигать собственную экосистему приложений и облегчать разработчикам задачу по интеграции в нее своего софта, отмечает Androidpolice.

К теме: Новинка Huawei неожиданно получила сервисы Google

Huawei Mobile Services

Сейчас над развитием Huawei Mobile Services работает команда из 4000 специалистов. Также компания заинтересована в том, чтобы организовать сотрудничество с Facebook, WhatsApp и другими крупными разработчиками приложений из США. Поскольку на данный момент американские законы запрещают сотрудничество местного бизнеса с Huawei, производитель намерен найти посредника в Европе, через которого будут вестись совместные дела с партнерами, которые также попали в "санкционный список".

Уже после интервью топ-менеджеров Huawei выступила с уточняющим заявлением по поводу дальнейшей судьбы сервисов Google в своих устройствах.

Открытая экосистема Android по-прежнему является нашим приоритетным выбором, но если мы не сможем ее использовать, мы имеем возможность разработать собственную,
– отметили представители китайского вендора.


Экосистема Huawei объединит все устройства компании

Построение экосистемы Huawei

Такие заявления Huawei делает не впервые. Стоит отметить, что компания не только говорит, но и действует. Недавно китайский вендор объявил об активной фазе разработки Huawei Mobile Services, которые придут на замену аналогичным Google Mobile Services.

Среди прочего компания также объявила о запуске собственной универсальной ОС для разных типов устройств. Harmony OS будет работать также и на смартфонах компании и станет одним из ключевых элементов экосистемы устройств Huawei.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Huawei Google Android IT-бизнес
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