Huawei Sound X: компания представила глобальную версию умного помощника
Компания Huawei представила международную версию фирменной беспроводной колонки Sound X. Умная акустика создана в сотрудничестве с компанией Devialet, которая выпускает аудиосистемы премиум-класса.
Функции
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Кроме функции воспроизведения аудио, смарт-колонка упрощает взаимодействие с компонентами умного дома с помощью голосового управления.
Технология Huawei Share обеспечивает быструю синхронизацию со смартфоном с помощью чипа NFC, а для ответа на входящий звонок по громкой связи предусмотрена функция активации соответствующего режима одним прикосновением.
Huawei Sound X получила интересный дизайн
Новинка оснащена панелью управления, работающий на базе прошивки EMUI 10.1. Технология SAM способна адаптировать выходной сигнал в соответствии с характеристиками динамика и минимизировать искажения звука.
Характеристики
Колонка получила два 3,5-дюймовых сабвуфера мощностью 60 Вт и шесть излучателей с диаметром мембраны 1,5 дюйма, которые суммарно "выдают" 48 Вт.
Конструкция Push-Push обеспечивает неподвижность корпуса даже при воспроизведении интенсивных басов. Для снижения уровня сжатия и времени задержки аудиосигнал может передаваться с помощью интерфейса Wi-Fi вместо Bluetooth.
Huawei Sound X примечательна высоким качеством звука
Дизайн
Внешний вид Huawei Sound X был отмечен жюри конкурса 2020 German iF Design Award. Верхняя глянцевая часть колонки изготовлена с использованием процесса вакуумной гальванизации, что обеспечивает повышенное качество приема и передачи беспроводного сигнала, а трехцветный индикатор создает "эффект калейдоскопа". Вес устройства составляет 3,5 килограмма.
Дата выхода
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Релиз глобальной версии Huawei Sound X запланирован на лето 2020 году в ряде стран, список которых будет объявлен производителем позже.
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