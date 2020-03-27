Huawei Sound X: компания представила глобальную версию умного помощника

Компания Huawei представила международную версию фирменной беспроводной колонки Sound X. Умная акустика создана в сотрудничестве с компанией Devialet, которая выпускает аудиосистемы премиум-класса.

Функции

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Кроме функции воспроизведения аудио, смарт-колонка упрощает взаимодействие с компонентами умного дома с помощью голосового управления.

Технология Huawei Share обеспечивает быструю синхронизацию со смартфоном с помощью чипа NFC, а для ответа на входящий звонок по громкой связи предусмотрена функция активации соответствующего режима одним прикосновением.



Huawei Sound X получила интересный​ дизайн

Новинка оснащена панелью управления, работающий на базе прошивки EMUI 10.1. Технология SAM способна адаптировать выходной сигнал в соответствии с характеристиками динамика и минимизировать искажения звука.

Характеристики

Колонка получила два 3,5-дюймовых сабвуфера мощностью 60 Вт и шесть излучателей с диаметром мембраны 1,5 дюйма, которые суммарно "выдают" 48 Вт.

Конструкция Push-Push обеспечивает неподвижность корпуса даже при воспроизведении интенсивных басов. Для снижения уровня сжатия и времени задержки аудиосигнал может передаваться с помощью интерфейса Wi-Fi вместо Bluetooth.



Huawei Sound X примечательна высоким качеством звука

Дизайн

Внешний вид Huawei Sound X был отмечен жюри конкурса 2020 German iF Design Award. Верхняя глянцевая часть колонки изготовлена ​​с использованием процесса вакуумной гальванизации, что обеспечивает повышенное качество приема и передачи беспроводного сигнала, а трехцветный индикатор создает "эффект калейдоскопа". Вес устройства составляет 3,5 килограмма.

Дата выхода

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Релиз глобальной версии Huawei Sound X запланирован на лето 2020 году в ряде стран, список которых будет объявлен производителем позже.



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