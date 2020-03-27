24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Huawei Sound X: компания представила глобальную версию умного помощника

- Читати новину українською
Huawei Sound X: характеристики / Фото из открытых источников

Компания Huawei представила международную версию фирменной беспроводной колонки Sound X. Умная акустика создана в сотрудничестве с компанией Devialet, которая выпускает аудиосистемы премиум-класса.

Функции

Интересно Линейку смартфонов Huawei P40 представили официально: характеристики и цена

Кроме функции воспроизведения аудио, смарт-колонка упрощает взаимодействие с компонентами умного дома с помощью голосового управления.

Технология Huawei Share обеспечивает быструю синхронизацию со смартфоном с помощью чипа NFC, а для ответа на входящий звонок по громкой связи предусмотрена функция активации соответствующего режима одним прикосновением.


Huawei Sound X получила интересный​ дизайн

Новинка оснащена панелью управления, работающий на базе прошивки EMUI 10.1. Технология SAM способна адаптировать выходной сигнал в соответствии с характеристиками динамика и минимизировать искажения звука.

Характеристики

Колонка получила два 3,5-дюймовых сабвуфера мощностью 60 Вт и шесть излучателей с диаметром мембраны 1,5 дюйма, которые суммарно "выдают" 48 Вт.

Конструкция Push-Push обеспечивает неподвижность корпуса даже при воспроизведении интенсивных басов. Для снижения уровня сжатия и времени задержки аудиосигнал может передаваться с помощью интерфейса Wi-Fi вместо Bluetooth.


Huawei Sound X примечательна высоким качеством звука

Дизайн

Внешний вид Huawei Sound X был отмечен жюри конкурса 2020 German iF Design Award. Верхняя глянцевая часть колонки изготовлена ​​с использованием процесса вакуумной гальванизации, что обеспечивает повышенное качество приема и передачи беспроводного сигнала, а трехцветный индикатор создает "эффект калейдоскопа". Вес устройства составляет 3,5 килограмма.

Дата выхода

К теме Huawei представила умные очки Gentle Monster X: что они умеют

Релиз глобальной версии Huawei Sound X запланирован на лето 2020 году в ряде стран, список которых будет объявлен производителем позже.


Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Huawei Новости Техно Техно Бытовая техника
Комментарии

Читайте также

сегодня , 04:13 МВФ обнародовал заявление об Украине: кредит могут дать даже больший, но при двух условиях
Новини України 32084
сегодня , 10:09 Huawei Watch GT2: представили новые смарт-часы с высокой автономностью
Ґаджети 224
сегодня , 12:30 Инновационный сервис для бизнеса, который может заменить Skype for Business
Інтернет 13356
сегодня , 11:09 Google откажется от важной функции в браузере Chrome
Інтернет 797
сегодня , 14:51 Ракета Atlas V успешно запустила американский военный спутник
Космос 75
сегодня , 13:02 Huawei представила умные очки Gentle Monster X: что они умеют
Ґаджети 122
сегодня , 08:38 Коронавирус Covid-2019: последние новости
Медицина 188438
сегодня , 06:40 Больно будет беднейшим слоям населения, – Фурса о дефолте в Украине
Новини України 16099
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
25 марта 21:50 Как держать связь с родными и коллегами во время карантина: 10 программ для видеоконференций
Михайло Года
25 марта 20:03 Коронавирус в Украине: чат-боты для диагностики и гаджеты для защиты
Михайло Года
25 марта 17:31 Карантин в Украине продлили: как работать дома и не потерять производительность
Ірина Полицька
25 марта 15:02 Количество больных коронавирусом в Украине: онлайн-карты, которые мониторят ситуацию
Ірина Полицька
22 марта 21:32 Чем протирать смартфон от микробов: важные советы
Ірина Полицька

Новости
Больше новостей
Залиште відгук