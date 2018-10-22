Huawei совместно с компанией Tesla готовит уникальную новинку

Накануне презентации флагманского смартфона Honor Magic 2 в сети обнаружили первые фото и даже видео с демонстрацией новинки. Кроме того, появилась информация, что специальную версию устройства Huawei выпустит совместно с компанией Tesla.

Об этом сообщает Android Pure.

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На рендере, который недавно опубликовали, Honor Magic 2 показали с четырьмя камерами сзади, но на другом фото видно, что камера у смартфона все же тройная и по дизайну схожа с такой же у Huawei P20 Pro. Вероятно, на снимке демонстрируются предпродажные образцы, так как на одном из аппаратов вместо Honor написано Eiffel.



Honor Magic 2 получит тройную основную камеру

Также в сети появилось видео, на котором под музыку демонстрируют работу механизма слайдера Magic 2. К сожалению, устройства находятся в выключенном состоянии, поэтому оценить толщину рамок невозможно.

Обзор Honor Magic 2 – смотрите видео

Еще одна утечка показывает упаковку специального издания Honor Magic 2, на которой кроме названия смартфона нанесен логотип Tesla – известного американского производителя электрокаров. На данный момент неизвестно, чем будет отличаться эта версия от обычной.



Honor Magic 2 выпустит специальную версию совместно с Tesla

Отметим, презентация Honor Magic 2 запланирована на 31 октября. Ожидается, что смартфон получит 6-дюймовый AMOLED-дисплей с минимальными рамками, конструкцию слайдера с выдвижными фронтальными камерами, новый процессор Kirin 980 и графеновый аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки Magic Charge мощностью 40 Вт.

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