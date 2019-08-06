Huawei таки выпустит смартфон с собственной операционной системой

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Huawei выпустит смартфон с собственной ОС
Huawei выпустит смартфон с собственной ОС

Китайский производитель Huawei таки представит смартфон, работающий на собственной операционной системе. Вероятно, новая операционка получит название HongMeng. Компания якобы уже тестирует этот смартфон.

Как пишет The Global Times, китайский гигант выпустит этот смартфон с новой ОС уже к концу этого года.

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Уже даже известна цена нового девайса – 2000 юаней (это 283 доллара или чуть больше 7000 гривен). Из этого можно предположить, что смартфон ориентирован на рынки низкого и среднего уровня.

Для чего Huawei собственная операционная система?В мае этого года разгорелся скандал между США и технологическим гигантом. Против китайской компании ввели санкции, американским компаниям было запрещено сотрудничать с Huawei. Поэтому компания вынуждена была искать альтернативу операционной системе Android от Google.

И хотя сейчас практически все запреты сняты, и китайская компания, похоже, продолжает работать над альтернативной ОС.

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Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес Huawei
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