Huawei тоже показала свой прототип гибкого смартфона

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Huawei может представить гибкий смартфон в феврале
Huawei может представить гибкий смартфон в феврале / root-nation.com

Компания Huawei уже почти год борется с Samsung относительно планов выпустить гибкий смартфон. На прошлой неделе прототип такого устройства показала южнокорейская компания. Китайцы тоже стараются не отставать.

Как пишет издание Gizmochina, в сети обнародовали фото, на котором, вероятно, гибкий смартфон от Huawei.

Также известно, что новинка будет поддерживать технологию 5G. Официально Huawei представит устройство в феврале 2019 года.

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Правда, технические характеристики новинки пока не раскрывают. Известно лишь, что новое устройство может быть оборудовано гибкими OLED-панелями.

По слухам, диагональ большого дисплея составит 8 дюймов. А в сложенном виде он составит 5 дюймов.

Гнучкий смартфон Huawei
Так может выглядеть гибкий смартфон Huawei

Напомним, 31 октября другой китайский производитель Rouyu Technology неожиданно для многих представил первый в мире гибкий смартфон FlexPai, опередив таким образом и Samsung, и Huawei.

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Теги: Huawei Техно Смартфоны
Источник: Техно
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