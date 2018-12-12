Huawei выходит на рынок телевизоров под новым брендом

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Huawei выходит на рынок телевизоров под новым брендом
Huawei выходит на рынок телевизоров под новым брендом / forbes.com

Китайская компания Huawei решила освоить рынок телевизоров. По слухам, бренд, под которым китайцы будут выпускать телевизоры, получит название Window.

Об этом пишет ixbt.com.

И хотя Huawei официально эти слухи не подтвердила, но уже зарегистрировала в Китае торговую марку «Huawei AI Window». В описании магазина речь идет о производстве ЖК-панели и телевизоров Smart TV.

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Ранее была информация, что Huawei будет выпускать свои телевизоры под брендом Honor, хорошо известным по смартфонами.

Как можно догадаться из названия магазина, новые телевизоры будут работать на базе искусственного интеллекта, в частности, с поддержкой голосового помощника.

Как известно, Huawei уже работает над глобальным голосовым помощником, который будет альтернативой Google Assistant и Amazon Alexa.

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Теги: Техно Huawei Бытовая техника
Источник: Техно
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