Huawei выпустила 55-дюймовый смарт-телевизор с выдвижной камерой

Компания Huawei представила новый умный телевизор Smart Screen V55i. Это вторая после Smart Screen X65 модель компании с выдвижной камерой для видеозвонков и взаимодействия с техникой в составе умного дома. Главными отличиями модели от предшественника стали диагональ экрана и гораздо более доступный ценник.

24 канал ознакомился со всеми характеристиками нового телевизора от Huawei.

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Особенности телевизора

Huawei Smart Screen V55i оснащен 55-дюймовым OLED-экраном с разрешением 4K, поддержкой стандарта HDR, а также охватом 120% цветового пространства BT.709 и 90% DCI-P3. За высокую плавность картинки отвечает технология динамической компенсации качества изображения (MEMC). Толщина панели новинки составляет 6,9 мм.

Размещенная на верхней грани корпуса автоматическая выдвижная камера устройства, оснащенная блоком нейронных вычислений, служит инструментом для управления умным домом с помощью жестов. Ее также можно использовать для звонков и участия в многопользовательских видеоконференциях.



Huawei Smart Screen V55i с выдвижной камерой

Smart Screen V55i работает под управлением фирменного четырехъядерного чипа Сели 818 (2x Cortex-A73 + 2x Cortex-A53) и графического ускорителя Mali-G51MP4. Объем оперативной памяти телевизора составляет 4 ГБ, встроенного накопителя – 32 ГБ. Новинка имеет очень тонкие рамки с трех сторон – экран устройства занимает 96,2% площади фронтальной панели.

Цена

Huawei Smart Screen V55i поступит в продажу 26 апреля по цене 537 долларов за версию 4/32 ГБ.

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