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Huawei выпустила новый умный телевизор с выдвижной камерой

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Новый телевизор от Huawei / vuuzletvukraine.com

Компания Huawei выпустила свой первый умный OLED-телевизор 65-дюймовой панелью. Частота обновления изображения 120 Гц. Интересно, что он получил фронтальную камеру, появляющуюся в специальной конструкции.

Экран получил пиковую яркость 1000 кд/м2 и поддерживает расширенный динамический диапазон. Устройство работает под управлением операционной системы Harmony OS собственной разработки компании Huawei.

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Интересные фишки

Особенностью устройства является выдвижная фронтальная камера с разрешением 24 Мп. Она оснащена сверхширокоугольным объективом, которая может использоваться для видеозвонков и управления жестами.

Телевизор работает под управлением системы HiSilicon Hi83559C с отдельным нейронным процессором NPU, который отвечает за работу персонального помощника, голосового управления и управления жестами.

Акустическая система 14 громкоговорителей с мощностью 75 Вт.

Кроме того, новый умный телевизор получил отдельный чип Hongu 898, который используется для оптимизации общего качества изображения.


Умный телевизор от Huawei / Скриншот

Цена

Новый Huawei OLED TV Vision X65 поступит в продажу с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Он оценен в 3500 долларов (98 тысяч гривен). Продажи начнутся 26 апреля. Правда, он будет эксклюзивным для китайского рынка.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Huawei Бытовая техника
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