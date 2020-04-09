Huawei выпустила новый умный телевизор с выдвижной камерой
Компания Huawei выпустила свой первый умный OLED-телевизор 65-дюймовой панелью. Частота обновления изображения 120 Гц. Интересно, что он получил фронтальную камеру, появляющуюся в специальной конструкции.
Экран получил пиковую яркость 1000 кд/м2 и поддерживает расширенный динамический диапазон. Устройство работает под управлением операционной системы Harmony OS собственной разработки компании Huawei.
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Интересные фишки
Особенностью устройства является выдвижная фронтальная камера с разрешением 24 Мп. Она оснащена сверхширокоугольным объективом, которая может использоваться для видеозвонков и управления жестами.
Телевизор работает под управлением системы HiSilicon Hi83559C с отдельным нейронным процессором NPU, который отвечает за работу персонального помощника, голосового управления и управления жестами.
Акустическая система 14 громкоговорителей с мощностью 75 Вт.
Кроме того, новый умный телевизор получил отдельный чип Hongu 898, который используется для оптимизации общего качества изображения.
Умный телевизор от Huawei / Скриншот
Цена
Новый Huawei OLED TV Vision X65 поступит в продажу с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.
Он оценен в 3500 долларов (98 тысяч гривен). Продажи начнутся 26 апреля. Правда, он будет эксклюзивным для китайского рынка.
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