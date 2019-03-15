Huawei выпустила смартфон Nova 4e с тройной камерой и невысокой ценой

Компания Huawei представила свой новый бюджетный смартфон Nova 4e. На некоторых рынках он появится под названием Huawei Lite P30. Цена на новинку стартует от 300 долларов.

Технические характеристики. Новинка получила 6,15-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2312х1080 пикселей. Работает устройство на процессоре Kirin 710 в паре с 4 или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

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Емкость аккумулятора составила 3340 мач с поддержкой быстрой зарядки (9В/2А). Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной прошивкой EMUI 9.0.1.



Huawei Nova 4e поступит в продажу 21 марта

Камеры. Преимуществом недорогого смартфона можно считать камеры. У основной камеры три модуля с разрешением 24 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера получила 32-мегапиксельный модуль.

Цена. Новинка станет доступной в трех цветах: синем, белом и черном. Стоимость новинки на китайском рынке составляет 297 долларов (8 300 гривен) и 342 доллара (9 500 гривен) в зависимости от объема памяти. Старт продаж состоится 21 марта.



Huawei Nova 4e может похвастаться тройной основной камерой

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