Huawei выпустила стильные смарт-очки

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Huawei выпустила стильные смарт-очки
Huawei выпустила стильные смарт-очки

Во время презентации в Париже компания Huawei кроме Huawei P30 Pro и P30, представила еще несколько интересных новинок, в частности, смарт-очки Smart Eyewear. На первый взгляд, аксессуар выглядит очень стильно.

Несмотря на то, что очки выглядят как обычный аксессуар, и они получили полный комплек умных "внутренностей": процессор, антенну, микрофон и динамик.

Очки имеют встроенную гарнитуру, а вот информации о встроенной камере информации нет.

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О характеристиках на презентации говорили немного. Больше внимания уделили внешности. Также известно, Smart Eyewear создали совместно с брендом Gentle Monster, специалистами из модных очков. Интересно, что это не одна конкретная модель, а целая линейка стильных аксессуаров.

В очках есть аккумулятор, но основная батарейка размещена в чехле (емкостью 2200 мАч).

Функции. Наличие микрофона свидетельствует о том, что главная смарт-функция – использование голосового ассистента. А вот о камере информации нет. Возможно, таким образом пытаются избежать скандалов с приватностью. Новинка должна поступить в продажу в июле 2019 года.

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Теги: Новости Техно Техно Huawei Гаджеты
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