Huawei выпустила умный телевизор Smart Screen в "роскошном цвете"

17 Читати новину українською
Умный телевизор Huawei Smart Screen
Умный телевизор Huawei Smart Screen / gizmochina.com

Китайский производитель Huawei провел в Китае презентацию, в рамках которой анонсировала несколько продуктов, в том числе 65-дюймовую модель телевизора Smart Screen.

Как пишет gizmochina.com, Huawei Smart Screen известный также как Huawei Smart TV.

 Интересно: Motorola представила новый 75-дюймовый телевизор

Эту модель представили в конце сентября. Сейчас компания выпустила телевизор в новом варианте цвета Mocha Gold (мокко золото), который должен придать ему более роскошный вид.

Чем интересна модель? Huawei Smart Screen оснащен 4K дисплеем Quantom Dot, который имеет разрешение 3840x2160 пикселей, 100% цветовой охват NTSC и динамическую компенсацию изображения MEMC.

Новинка работает на фирменном чипе HiSilicon, который поставляется с двумя ядрами Cortex-A53 и двумя ядрами Cortex-A73, а также четырехъядерным графическим процессором G51. Также телевизор оснащен 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Huawei Huawei Smart TV
Компания считает, что так Huawei Huawei Smart TV выглядит "дороже"

Huawei Smart Screen получил эксклюзивную интеллектуальную звуковую систему 8+1+1, которая имеет шесть широкополосных динамиков, два высокочастотных динамика и один низкочастотный.

Еще одна интересная фишка телевизора – выдвижная камера на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает разрешение FullHD для видеосвязи и может адаптироваться к изменениям освещения.

Цена. Huawei Smart Screen в цвете Mocha Gold оценен на китайском рынке в 6999 юаней (это 992 доллара или 24 500 гривен).

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
сегодня
4601
Теги: Техно Новости Техно Huawei Бытовая техника
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 полезных сервисов в Viber
сегодня 09:07 7 полезных сервисов в Viber
2162
Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
сегодня 08:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
Анастасія Можаровська 4601
Обзор Honor 20 Pro: как снимает одна из лучших камер в мире
29 октября 20:04 Обзор Honor 20 Pro: как снимает одна из лучших камер в мире
Ірина Полицька 1116
Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
28 октября 16:02 Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
Марія Бондар 1641
Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
26 октября 18:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
38971
Новости
Больше новостей
Залиште відгук