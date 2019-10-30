Huawei выпустила умный телевизор Smart Screen в "роскошном цвете"

Китайский производитель Huawei провел в Китае презентацию, в рамках которой анонсировала несколько продуктов, в том числе 65-дюймовую модель телевизора Smart Screen.

Как пишет gizmochina.com, Huawei Smart Screen известный также как Huawei Smart TV.

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Эту модель представили в конце сентября. Сейчас компания выпустила телевизор в новом варианте цвета Mocha Gold (мокко золото), который должен придать ему более роскошный вид.

Чем интересна модель? Huawei Smart Screen оснащен 4K дисплеем Quantom Dot, который имеет разрешение 3840x2160 пикселей, 100% цветовой охват NTSC и динамическую компенсацию изображения MEMC.

Новинка работает на фирменном чипе HiSilicon, который поставляется с двумя ядрами Cortex-A53 и двумя ядрами Cortex-A73, а также четырехъядерным графическим процессором G51. Также телевизор оснащен 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.



Компания считает, что так Huawei Huawei Smart TV выглядит "дороже"

Huawei Smart Screen получил эксклюзивную интеллектуальную звуковую систему 8+1+1, которая имеет шесть широкополосных динамиков, два высокочастотных динамика и один низкочастотный.

Еще одна интересная фишка телевизора – выдвижная камера на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает разрешение FullHD для видеосвязи и может адаптироваться к изменениям освещения.

Цена. Huawei Smart Screen в цвете Mocha Gold оценен на китайском рынке в 6999 юаней (это 992 доллара или 24 500 гривен).

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