Huawei выпустит собственный голосовой помощник

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Huawei выпустит собственный голосовой помощник
Huawei выпустит собственный голосовой помощник / Фото из свободных источников

Компания Huawei готовится к релизу собственного голосового помощника для мобильных устройств. Ассистент от китайского производителя призван создать конкуренцию популярному Google Assistant.

Об этом сообщает CNBC.

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По замыслу разработчиков компании, фирменное решение будет более адаптировано для работы на аппаратах под управлением программной оболочки EMUI, в большей степени отвечая представлениям Huawei о по-настоящему полезеном голосовом ассистенте.

Несмотря на планы Huawei выйти на рынок голосовых ассистентов, релиз фирменного решения компании может затянуться. Разработка помощника – достаточно трудоемкий процесс, требующий не только времени, но и значительных финансовых вложений,
заявил генеральный директор Huawei Ричард Ю.

Также он отметил, что на данном этапе компания планирует продолжить использовать Amazon Alexa и Google Assistant в своих устройствах. Однако, впоследствии им на смену придет собственный продукт Huawei, который будет действовать далеко за пределами Китая.

Huawei замінить Google Assistant
Huawei заменит Google Assistant на своих устройствах собственным голосовым помощником

Мало кто знает, что у Huawei уже есть собственный голосовой помощник под названием XiaoYi, который, как понятно из названия, предназначен только для китайских пользователей. Но и он, по словам Ричарда Ю, далек от совершенства, а потому компании явно есть над чем поработать.

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Во всяком случае, как показала практика, разработка "умного" помощника требует не только глубоких знаний его создателей в области искусственного интеллекта, но и понимание природы языка, на котором будет говорить их детище.

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Теги: Техно Интернет Huawei Китай
Источник: Техно
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