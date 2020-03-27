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Huawei Watch GT2: представили новые смарт-часы с высокой автономностью

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Компания Huawei представила умные часы Watch GT2e. Это те же часы Watch GT2, но в новом дизайне, который ориентирован на молодежь и любителей спорта.

Характеристики

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В 46-миллиметровом водонепроницаемом корпусе из нержавеющей стали Huawei Watch GT2e установлен 1,39-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 454х454 пикселей.

Как и в других моделях Watch GT2, в этих часах используется фирменный процессор Kirin A1 с поддержкой Bluetooth 5.1, что обеспечивает пониженное энергопотребление.


Huawei Watch GT2e получили обновленный дизайн

Основные функции

Huawei Watch GT2e позволяет:

  • отслеживать физическую активность во время спортивных тренировок
  • считать количество пройденных шагов и сожженных калорий
  • измерять пульс и уровень насыщения крови кислородом
  • принимать входящие звонки
  • показать сообщения
  • управлять воспроизведением музыки.

Кроме того, 4 ГБ встроенной памяти можно использовать для хранения до 400 песен, чтобы их можно было слушать без смартфона.


Huawei Watch GT2e поступят в продажу 20 апреля

Автономность

Благодаря фирменному процессору и программному обеспечению, производитель обещает 14 дней автономной работы от аккумулятора на 455 мач в обычном режиме использования, 30 часов непрерывной работы GPS или 24 часа прослушивания музыки.


Ключевые характеристики Huawei Watch GT2e

Цена

Huawei Watch GT2e поступят в продажу 20 апреля по цене 199 евро (ориентировочно 6 200 гривен по курсу по состоянию на 27 марта 2020 года).

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно Huawei Умные часы Цены Гаджеты
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