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Huawei представила недорогие смартфоны и планшет для европейского рынка: характеристики и цена

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Huawei Y6p и Huawei Y5p – дизайн, камера, обзор и характеристики
Новые смартфоны Huawei / mikqs

Компания Huawei представила два новых смартфона Y6p и Y5p, а также планшет MatePad T8. Первым европейским регионом, где они появились, стала Румыния.

Технические характеристики и цену гаджетов раскрыло издание GSM Arena.

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Huawei Y5s

Смартфон Huawei Y5p напоминает Honor 9s. Он оснащается экраном 5,54 дюйма с разрешением 1440x720 пикселей, основной камерой на 8 Мп, фронтальной на 5 Мп, SoC MediaTek Helio P22, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором емкостью 3 020 мАч.


Смартфон Huawei Y5s

Huawei Y6P

Huawei Y6P получил экран 5,63 дюйма с разрешением 1600x720 пикселей, тройную основную камеру с датчиками 13, 8 и 2 Мп, фронтальную на 8 Мп, SoC MediaTek Helio P22, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор емкостью 3 020 мАч.


Смартфон Huawei Y6P

Планшет MatePad T8

Гаджет оснащается 8-дюймовым экраном с разрешением 1280x800 пикселей, SoC MediaTek MT8167, 2 ГБ оперативной памяти и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором емкостью 5 100 мАч.


Планшет MatePad T8

Все эти устройства работают с фирменной оболочкой EMUI 10 на основе операционной системы Android 10, но без сервисов и приложений Google.

Цены

Аппараты получили не большие ценники:

  • Huawei Y5s продается за 134 доллара.
  • Huawei Y6s оценили в 179 долларов.
  • MatePad T8 обойдется в 112 долларов.

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Автор: Михаил Года
Теги: Huawei Новости Техно Техно Смартфоны
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