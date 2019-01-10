Huawei Y9 2019 представили официально: характеристики

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Huawei Y9 2019: характеристики, цена, фото новинки Huawei
Huawei Y9 2019: характеристики

10 января компания Huawei официально представила свой новый смартфон Huawei Y9 2019. Новинка получила дисплей диагональю 6,5 дюйма.

Характеристики Huawei Y9 2019

Новинка получила 6,5-дюймовый IPS LCD-экран с разрешением 2340х1080 пикселей. Работает Huawei Y9 2019 на процессоре Kirin 710 в паре с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. При этом смартфон имеет слот для расширения памяти до 400 ГБ.

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Основная камера сдвоенная, с модулями на 13 и 2 Мп (f/1.8 и f/2.4 соответственно). Фронтальная камера тоже двойная, и разрешение ее модулей 16 и 2 Мп (f/2.0 и f/2.4).

Huawei Y9 2019
Huawei Y9 2019 получил 4 камеры 

На задней крышке располагается сенсор отпечатков пальцев. Емкость батареи составляет 4000 мА/ч.

Цена Huawei Y9 2019

Huawei Y9 2019 поступит в продажу 15 января. Устройство будет доступно в трех цветах: Midnight Black (черный), Sapphire Blue (голубой), Aurora Purple (фиолетовый). Новинка оценена в 230 долларов (6400 гривен).

Huawei Y9 2019
Huawei Y9 2019 поступит в продажу 15 января 

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Теги: Техно Смартфоны Обзоры Huawei
Источник: Техно
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