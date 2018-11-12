Huawei запатентовала новый дизайн безрамочных смартфонов: фото

Некоторые производители современных смартфонов пытаются уменьшить размеры "челки", оборудуют устройства корпусом-слайдером и даже отказываются от фронталки. Однако есть и другой путь – встроить объектив просто в экран.

Об этом сообщает Gizchina.

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Опубликованный недавно патент Huawei позволяет предположить, что новый гаджет компании будет оснащен именно такой оригинальной конструкцией.

Согласно документу, который опубликовали в сети, фронтальная камера неанонсированного устройства разместится в небольшом плоскоподобном отверстии чуть ниже верхней кромки дисплея. По слухам, там же расположится разговорный динамик и датчики приближения и освещенности.



Новый патент от Huawei

Такой подход позволит сохранить безрамочный дизайн, не отказываясь от селфи-модуля. В настоящее время Huawei не подтвердила подлинность патента. Однако учитывая, что Samsung Galaxy S10 будет оснащен подобной технологией, другие производители наверняка предложат похожие решения.

По имеющейся информации, Huawei P30, кроме нового дизайна, получит тройную основную камеру и 7-нм процессор Kirin 980 или новейшей Kirin 990.

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