Huawei запатентовала подэкранную камеру: как она выглядит и работает

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Huawei запатентовала подэкранную камеру
Huawei запатентовала подэкранную камеру / unsplash

В прошлом году компания Huawei представила смартфон nova 4, который получил "дырку" в дисплее под фронтальную камеру. Теперь китайский вендор готовит замену и этому решению: селфи-модуль планируют размещать под дисплеем.

Патентную заявку Huawei Technologies в Мировую организацию интеллектуальной собственности опубликовали в конце августа 2019 года, сообщает LetsGoDigital.

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Что известно о патенте? Согласно приложенным к документу изображениям, модуль фронтальной камеры производитель планирует разместить в верхней части дисплея на уровне строки состояния, в котором отображается мощность сигнала сотовой сети и заряд аккумулятора.


Как работает подэкранная камера Huawei

Под "частично прозрачной" поверхностью экрана предполагается разместить не только сенсор самой камеры, но и вспомогательные датчики, а также модуль вспышки. Пока камера не используется, ее не видно. Прозрачность экрана, настраиваемая в диапазоне от 50% до 99%, позволяет разглядеть только иконки в строке состояния. При активации селфи-модуля эта часть дисплея становится полностью прозрачной.


Huawei запатентовала подэкранную камеру

Совместимость с типом дисплея. Запатентованная технология подходит как для IPS-матриц, так и для OLED-экранов, включая изогнутые. Документ также упоминает технологию воспроизведения звука через поверхность дисплея.

Сроки анонса. Учитывая подробное описание всех перечисленных технологий, появления новинок Huawei без отверстий и вырезов можно ожидать уже в ближайшее время.

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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Разработки Huawei
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