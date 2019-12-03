Hubble показал "близкие отношения" двух галактик: невероятный снимок

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Hubble показал "близкие отношения" двух галактик / Фото из открытых источников

С поверхности Земли ночное небо выглядит статичным, однако в поле зрения телескопа Hubble попадают невидимые для человеческого глаза явления. На новом снимке, который опубликовало Европейское космическое агентство, можно заметить не только две галактики на одном кадре, но и их взаимодействие в виде "танца".

Что известно о галактиках

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"Дуэт" галактик NGC 6286 и NGC 6285 в созвездии Дракона, который получил общее название Arp 293, визуально изменяется под влиянием гравитации космических объектов друг на друга.


Танцующие  галактики

Теряя газ и пыль, они постепенно становятся все более размытыми для наблюдателей с Земли.

Некоторые галактики являются более близкими друзьями, чем другие. В то время как многие живут жизнью отшельников, другие перемещаются к ближайшим соседям и выводят свои "отношения" на новый уровень,
– говорится на сайте ESA.

Именно это скопление открыли еще в XIX веке, оно расположено в 250 миллионах световых лет от Земли, а сами галактики находятся на расстоянии 130 500 световых лет друг от друга.

Не единственный случай

Заметим, телескоп Hubble, находящийся в совместном владении NASA и Европейского космического агентства, уже зарегистрировал немало пар галактик, что заметно влияют друг на друга.

Ознакомиться со снимком в более высоком разрешении можно по этой ссылке.

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Теги: Hubble Новости Техно Техно Космос
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