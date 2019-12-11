Hubble получил снимок "самой драматичной" галактики: фото

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Образование суперновой

Европейское космическое агентство (ESA) поделились новыми изображениями, которые прислал телескоп Hubble. В этот раз на снимки попала галактика NGC 5468, которая расположена на расстоянии более чем 130 миллионов световых лет от Земли.

Один из самых драматичных моментов во Вселенной – когда звезды погибают. Во время "смерти" звезды можно наблюдать явление, которое астраномы называют вспышкой сверхновой. Во время этого процесса яркость звезды увеличивается в два раза, а затем медленно угасает.

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Образование сверхновой невероятно зрелищное. И в галактике NGC 5468 ученым удалось разглядеть ряд новых вспышек.


Галактика NGC 5468

Заметим, все сверхновые делятся на два типа:

  • При одном типе сверхновых массивная звезда истощает топливо в конце своего жизненного цикла, резко сжимается и взрывается.
  • При другом – в двойной системе плотный белый карлик, массой примерно с солнечную, сливается со звездой-компаньоном, в результате чего происходит мощный взрыв.

Как пишет ESA, за последние 20 лет в NGC 5468 астрономам удалось увидеть сверхновые обоих типов – SN 1999cp, SN 2002cr, SN2002ed, SN2005P и SN2018dfg.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Hubble ESA Космос
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