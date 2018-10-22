Hubble сделал фото "сердца" галактики
Телескоп Hubble сделал яркий снимок галактики NGC 5033, на котором можно увидеть ее активное ядро. Она находится на расстоянии 40 миллионов световых лет от Земли в созвездии Гончих псов.
Об этом говорится на сайте телескопа.
По размерам эта галактика напоминает Млечный Путь и простирается на 100 тысяч световых лет в поперечнике.
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При этом NGC 5033, в отличие от центральной галактики, не имеет центральной перемычки. Вместо этого в центре галактики расположено активное галактическое ядро с сверхмассивной черной дырой. Благодаря этому галактику классифицируют как сейфертовскую галактику.
Исследователи считают, что сверхмассивная черная дыра в центре галактики поглощает вещество, которое приближается к ней, и излучает на разной длине волны.
Фото ядра галактики NGC 5033
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