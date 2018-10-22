Телескоп Hubble сделал яркий снимок галактики NGC 5033, на котором можно увидеть ее активное ядро. Она находится на расстоянии 40 миллионов световых лет от Земли в созвездии Гончих псов.

Об этом говорится на сайте телескопа.

По размерам эта галактика напоминает Млечный Путь и простирается на 100 тысяч световых лет в поперечнике.

Читайте также: Hubble сделал детальное фото созвездия Волосы Вероники

При этом NGC 5033, в отличие от центральной галактики, не имеет центральной перемычки. Вместо этого в центре галактики расположено активное галактическое ядро ​​с сверхмассивной черной дырой. Благодаря этому галактику классифицируют как сейфертовскую галактику.

Исследователи считают, что сверхмассивная черная дыра в центре галактики поглощает вещество, которое приближается к ней, и излучает на разной длине волны.

Фото ядра галактики NGC 5033

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно