Hubble сделал оригинальный снимок Сатурна

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Новый снимок Сатурна
Новый снимок Сатурна

Аппарат Hubble сделал оригинальное фото Сатурна. На снимке можно увидеть не только саму планету, но и рассмотреть систему ее колец. Сейчас планета находится на минимальном расстоянии от Земли.

Как передает NASA, на фото можно увидеть, что ураган, образовавшийся в северном полярном регионе в прошлом году, исчез. Появляются и более мелкие ураганы, но потом быстро исчезают.

Интересно: NASA показало фото с четырьмя штормами на Земле

При этом многие особенности планеты остались неизменными. Например, гигантский шторм на северном полюсе планеты, который называют гексагоном Сатурна.

Hubble зробив оригінальний знімок Сатурна
Фото Сатурна

Что известно о Сатурне?
Это шестая по удаленности от Солнца и вторая по размерам планета Солнечной системы. Она состоит в основном из жидкого водорода и гелия, имеет толстый слой атмосферы.

Сатурн имеет заметную систему колец, состоящую в основном из частиц льда, меньшего количества тяжелых элементов и пыли, что является узнаваемым отличием планеты.

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Теги: Hubble Новости Техно Сатурн Техно Космос
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