Hubble сделал оригинальный снимок Сатурна

Аппарат Hubble сделал оригинальное фото Сатурна. На снимке можно увидеть не только саму планету, но и рассмотреть систему ее колец. Сейчас планета находится на минимальном расстоянии от Земли.

Как передает NASA, на фото можно увидеть, что ураган, образовавшийся в северном полярном регионе в прошлом году, исчез. Появляются и более мелкие ураганы, но потом быстро исчезают.

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При этом многие особенности планеты остались неизменными. Например, гигантский шторм на северном полюсе планеты, который называют гексагоном Сатурна.



Фото Сатурна

Что известно о Сатурне?

Это шестая по удаленности от Солнца и вторая по размерам планета Солнечной системы. Она состоит в основном из жидкого водорода и гелия, имеет толстый слой атмосферы.



Сатурн имеет заметную систему колец, состоящую в основном из частиц льда, меньшего количества тяжелых элементов и пыли, что является узнаваемым отличием планеты.

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