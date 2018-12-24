Hubble сделал удивительное фото космического "рождественского венка"

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Телекскоп Hubble
Телекскоп Hubble / businessinsider.com.au

Телекскоп Hubble сделал интересный снимок космического образования с мерцающими огнями и газом. В NASA это фото назвали "рождественским венком". Очень символично накануне католического Рождества.

Фото опубликовано на сайте NASA.

Как сообщили в Агентстве, в центре снимка расположилась звезда RS Корма. Она в 10 раз массивнее Солнца и в 200 раз больше нашего светила.

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Звезда вспыхивает и гаснет в течение шестинедельного цикла. Она является одной из самых ярких звезд, ее яркость больше солнечной в 1500 раз.

Телескоп сумел снять серию вспышек света в туманности, окружающей звезду.

Фото Hubble Космический "рождественский венок"

Что такое Hubble?
Это телескоп, который вывели на орбиту в 1990 году. За это время он передал на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. В общем аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных трудов. Ученые называют телескоп одним из наиболее эффективных научных инструментов в истории.

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Теги: Техно NASA Космос Hubble
Источник: Техно
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