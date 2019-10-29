Hubble сделал удивительный снимок спиральной галактики

Телескоп Hubble сделал новое необычное фото спиральной галактики. На снимке можно увидеть галактику NGC 1706, расположенной на расстоянии 230 миллионов световых лет от Земли в созвездии Золотой Рыбы.

Фото размещено на сайте обсерватории.

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Что известно о галактике? NGC 1706 является частью галактической группы. В эту группу входит около 50 галактик, которые располагаются относительно недалеко друг от друга и гравитационно связаны.



Фото спиральной галактики NGC 1706

К примеру, наш Млечный Путь является частью локальной группы, которая также включает в себя галактику Андромеды, Большое и Малое Магеллановы облака и галактику Треугольника.

Кроме того, существуют еще кластеры, которые могут включать сотни тысяч галактик, а также суперкластеры, которые объединяют множество кластеров.

Что такое Hubble?

Это телескоп NASA, который вывели на орбиту в апреле 1990 года. За время своей работы аппарат передал на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. Эксперты уже называют телескоп одним из самых эффективных научных инструментов в истории. Аппарат могут использовать до 2030-2040 годов.



При этом он уже нашли замену – James Webb Space Telescope (JWST). Его вывод на орбиту запланирован на май 2020 года.

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