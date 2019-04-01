Hubble сфотографировал процесс распада астероида

Космический аппарат Hubble зафиксировал процесс распада астероида (6478) Gault. Астероид заметили в 1988 году в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Он был расположен на расстоянии 344 миллионов км от Солнца.

Его ширина составляла более 4 км. Он вращался по меньшей мере сто миллионов лет, из-за чего и начал разрушаться. В процессе разрушения небесное тело отбрасывало некие "хвосты" обломков длиной 800 тысяч км. Именно этот процесс и зафиксировал Hubble.

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Как видно на снимке, Gault вращается отбрасываеть два хвоста: один длиной 800 тысяч километров, а другой – 4,8 тысяч километров. Эти хвосты похожи на кометы, но состоят не из льда и газа, а из пыли и камней.

Чем интересен снимок. Такие распадающиеся астероиды встречаются довольно редко. Поэтому тот факт, что его смогли увидеть и зафиксировать – действительно важен. Правда, ученые надеются, что в дальнейшем чаще будут видеть подобные явления, благодаря автоматическим системам телескопов Pan-STARRS и ATLAS.



Процесс распада астероида​

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