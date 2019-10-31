Hubble сфотографировал систему галактик, которая "всматривалась у него": жуткий снимок
Телескоп Hubble сделал удивительный снимок системы галактик, которые напоминают лицо с двумя яркими кругами, похожими на глаза. Фото размещено на официальный странице NASA в Instagram.
"Когда мы заглядываем вглубь космоса, мы не надеемся найти что-то, что смотрит на нас. Этот галактический упырь захватил наш космический телескоп Hubble", – прокомментировали фото в NASA.
Интересно: Hubble сделал удивительный снимок спиральной галактики
Что на самом деле на снимке? Это "лицо" на самом деле является образованием в результате титанического столкновения двух массивных галактик. Это произошло за 700 миллионов световых лет от Земли.
Каждое "око" на фото – это ядра этих галактик. Кстати, со временем они объединятся в одну систему. При этом молодые звезды образуют очертания лица.
Явление на фото происходит в системе под названием Arp-Madore 2026-424. Их столкновение ученые называют «титаническим». Этот снимок телескоп сделал 19 июля. И обнародовали фото только сейчас по случаю празднования Хеллоуина.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно