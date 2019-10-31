Hubble сфотографировал систему галактик, которая "всматривалась у него": жуткий снимок

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Hubble сфотографировал лицо в космосе
Hubble сфотографировал лицо в космосе / Instagram/NASA

Телескоп Hubble сделал удивительный снимок системы галактик, которые напоминают лицо с двумя яркими кругами, похожими на глаза. Фото размещено на официальный странице NASA в Instagram.

"Когда мы заглядываем вглубь космоса, мы не надеемся найти что-то, что смотрит на нас. Этот галактический упырь захватил наш космический телескоп Hubble", – прокомментировали фото в NASA.

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Что на самом деле на снимке? Это "лицо" на самом деле является образованием в результате титанического столкновения двух массивных галактик. Это произошло за 700 миллионов световых лет от Земли.

Каждое "око" на фото – это ядра этих галактик. Кстати, со временем они объединятся в одну систему. При этом молодые звезды образуют очертания лица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When we peer deep into space, we don't expect to find something staring back at us...⁣ ⁣ This galactic ghoul, captured by our Hubble Space Telescope, is actually a titanic head-on collision between two galaxies. Each "eye" is the bright core of a galaxy, one of which slammed into another. The outline of the face is a ring of young blue stars. Other clumps of new stars form a nose and mouth. ⁣ ⁣ Although galaxy collisions are common most of them are not head-on smashups like this Arp-Madore system. Get spooked and find out what lies inside this ghostly apparition from the link in our bio. ⁣ ⁣ #Halloween #Spooky #Space #Galaxies #NASA #FacesInPlaces

Допис, поширений NASA (@nasa)

Явление на фото происходит в системе под названием Arp-Madore 2026-424. Их столкновение ученые называют «титаническим». Этот снимок телескоп сделал 19 июля. И обнародовали фото только сейчас по случаю празднования Хеллоуина.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно NASA Новости Техно Hubble Космос
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