Hubble зафиксировал космическое цунами длиной в 200 миллионов световых лет

Ученые уже подтвердили, что вокруг квазаров размещаются сверхмассивные гало, которые могут простираться на расстояние до 100 тысяч световых лет. Новые исследования показали, что некоторые квазары создают мощные космические цунами, которые генерируют больше материи, чем это делает Солнце за год, разнося при этом рябь по всей галактике.

Что известно о квазарах

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Квазары являются одними из самых ярких и энергичных объектов во Вселенной. Часть из них в 1000 раз ярче галактик, в которых они расположены, передает Engedget.

После детального изучения данных с орбитальной обсерватории Hubble удалось выяснить, что некоторые квазары (всего было изучено 13 таких объектов) создают космические цунами, которые толкают материю со скоростью 74 миллиона километров в час.

При этом вес материи, генерируемой за это время, превышает выбросы Солнца за год, а рябь от огромных ветров расходится по всей галактике.

Ближайшие к Земле квазары

Ближайшие квазары располагаются от Земли на расстоянии 10 миллиардов световых лет. Как выяснилось, ветры, генерируемые ими, расходятся на расстояние до 200 миллионов световых лет, что в четыре раза превышает радиус Млечного пути.



Изображение квазара

Как удалось зафиксировать космическое цунами

Для измерения скорости цунами использовался космический спектрограф, способный фиксировать определенный диапазон ультрафиолетового света, необходимый для измерения доплеровского сдвига, присутствующего в струях оттоках квазара.

Ученые утверждают, что количество материала, которое разносят космические ветры в год, в сотни раз превышают вес Млечного пути и в несколько сотен раз ярче многих галактик.

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